A la película de Kubrick y a Barbie les separan 10 años de diferencia de edad. Mientras que la muñeca nació en 1958, Odisea en el espacio llegó a los cines en 1968. Y ahora, Barbie regresa con la misma apuesta en escena de Kubrick más de 40 años después. Escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur C. Clarke, 2001: Odisea en el espacio profundiza a través de la ciencia ficción temas tan importantes como la evolución humana, la tecnología o la inteligencia artifical.

Conceptos que están más vivos que nunca en nuestros tiempos y que Greta Gerwig ha querido rescatar para el live action de la muñeca estos conceptos, ya que su inventora, Ruth Handler, fabricó a Barbie con la intención de que las muñecas se pareciesen más a las personas adultas. Tal y como explican en el tráiler: "Desde el principio de los tiempos, desde que la primera niña existió, siempre ha habido muñecas", se escucha decir al narrador mientras de fondo aparece un amanecer como en la película de Kubrick, con una pequeñísima diferencia de color.

“For anyone else who was looking for a side-by-side comparison of the Barbie trailer with 2001: A Space Odyssey, here ya go! pic.twitter.com/CzoKzoFvpH“