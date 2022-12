Lo de Miguel Poveda y Antonio José ha sido mucho más que un dúo musical. La conexión entre ambos ha regalado a Dúos increíbles algunos de los momentos más emocionantes y divertidos del programa. La pareja de artistas ha llegado a la gran final más unida que nunca, por eso no ha sido nada fácil enfrentarse a la despedida de este jueves. Poveda no ha podido evitar que se le saltasen las lágrimas, pero lo que ha vivido junto a Antonio José ha sido muy intenso.

Durante las últimas semanas, han afianzado una amistad que promete ser inquebrantable. “Antonio es un niño con una humildad increíble y me ha hecho vivir sobre el escenario momentos muy bonitos, cada canción ha sido para mí meterme en un lugar en el que no estoy habitual, me ha enseñado técnicas, canciones”, ha contado a Juan y Medio. Una emoción que no ha podido frenar desde los últimos ensayos. “De repente, ensayando, me di cuenta de que era de la última vez que íbamos a estar juntos en un escenario y no podía parar de llorar”, ha confesado.

La canción que han versionado este jueves, Si tú no vuelves, también ha ayudado a elevar la carga emocional de la despedida. Un tema de Miguel Bosé, elegido especialmente por Antonio José. “He vivido momentos muy bonitos con esta canción y con la amistad que me unía a Poveda quería regalársela a él y al público”. Un tema con el que el dúo Soniquete ha logrado poner a todos en pie, ganándose el aplauso y la admiración de Ana Belén y Sole Giménez. Por supuesto, la atmósfera, "llena de magia y amor", volvió a poner un nudo en la garganta a Póveda.

Miguel Póveda y Antonio José durante su actuación en la gran final de 'Dúos increíbles'