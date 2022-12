La gran final de Dúos incréibles nos ha dejado momentos tan especiales como el que ha protagonizado Ana Belén y Agoney interpretando España, camisa blanca de mi esperanza. La canción, con la que la intérprete madrileña se ha ido completamente a su terreno, es una canción a la que la propia Ana Belén daba voz en los años 80, escrito por su compañero de vida y profesión, Víctor Manuel.

Muchos creen que se trata de la adaptación musical de un poema de Blas de Otero, pero en realidad todos los versos están compuestos por Víctor Manuel. "El poema está inspirado en un poema del poeta que se llamaba España, dentro de ese poema había un verso que decía 'España, camisa limpia de mi esperanza'", explicaba en el programa Ana Belén.

España, camisa blanca de mi esperanza fue todo un himno en la época de la Transición. "Habla de como somos, de lo bueno, de lo malo", continúa Ana Belén. "Fue escrita en esa época en la que en este país estaba todo por hacer y se necesitaban las manos de todo el mundo y esta canción resumia aquel anehelo", concluye.

El verso de Otero -poeta de la poesía social e intimista- dice, en realidad, 'España, camisa limpia de mi esperanza y de mi palabra viva'. En la canción, que Víctor Manuel compuso en 1981, el cantante asturiano iguala blancura con limpieza. El poeta vasco, del que en aquellos tiempos se coreaba "¿con quién está Blas de Otero? ¡Con el estudiante y con el obrero!", escribe su poema en los años en que la democracia es una aspiración que se abre paso a duras penas. Esta es la letra completa del tema inspirado por ese poema:

Letra España camisa blanca

España, camisa blanca de mi esperanza

Reseca historia que nos abrasa

Con acercarse sólo a mirarla

Paloma buscando cielos más estrellados

Donde entendernos sin destrozarnos

Donde sentarnos y conversar



España, camisa blanca de mi esperanza

La negra pena nos atenaza

La pena deja plomo en las alas



Quisiera poner el hombro y pongo palabras

Que casi siempre acaban en nada

Cuando se enfrentan al ancho mar



España, camisa blanca de mi esperanza

A veces madre y siempre madrastra

Navaja, barro, clavel, espada



La muerte siempre presente nos acompaña

De nuestras cosas más cotidianas

Y al fin nos sacia a todos igual



España, camisa blanca de mi esperanza

De fuera o dentro, dulce o amarga

De olor a incienso, de cal y caña

Quién puso el desasosiego en nuestras entrañas

Nos hizo libres, pero sin alas

Nos dejó el hambre y se llevó el pan



España, camisa blanca de mi esperanza

Aquí me tienes, nadie me manda

Quererte tanto me cuesta nada



Nos haces siempre a tu imagen y semejanza

Lo bueno y malo que hay en tu estampa

De peregrina a ningún lugar