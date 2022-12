Els contagis per bronquiolitis, de baixa

La corba de contagis per bronquiolitis ja va de baixa. Segons el departament de salut, el pic de contagis per aquesta infecció respiratòria es va produir, segons les dades el 25 de novembre. Tot i això, Salut no descarta un petit increment les pròximes setmanes.

Segons la secretaria de Salut, ha assegurat que les taxes d'infecció agudes van pujant aquesta setmana, a expenses del virus de la grip que ha arribat tres o quatre setmanes abans del que s'esperava: "I està pujant entre les edats més joves i també per la circulació amb altres virus".

Encara les taxes de bronquiolitis són molt altes entre nadons i infants entre un i dos anys, i també les de grip rinovirus.: "Pensem que el pic de bronquiolitis l'estem passant, però encara alt".

D'una altra banda, el virus de la COVID està en un estat de "fre": "Està allà, un 16 % dels virus circulants, però no continua pujant".

Els hospitals reforcen l'atenció Si bé s'esperava que el punt àlgid de la bronquiolitis arribés el cap de setmana, els principals hospitals catalans ja havien augmentat la seva capacitat aquesta setmana per poder atendre tots els infants que els arriben. És el cas de la Unitat de Cures Intensives pediàtrica de l'hospital Vall d'Hebron, que ha doblat els llits disponibles: han passat de 16 a 32. 01.23 min La bronquiolitis tensiona l'atenció primària

8 casos a Vall Hebron De fet, fa tres setmanes que no paren. Estan acostumats a epidèmies de bronquiolitis, però enguany la diferència és que hi ha més casos. Malgrat que de moment no han necessitat ocupar tots els llits, preveuen fer-ho aquest cap de setmana. De fet, aquest dimecres, 8 dels ingressats ho són per bronquiolitis. 02.31 min Hospitals, amb pediatria al límit

Sembla que s'està arribant al pic, ara queda l'altiplà. És a dir, s'espera que continuïn arribant casos, però sense pujar més. Per això també recomanen que no oblidem l'après de la pandèmia: rentat de mans, distància i protegir els més petits.