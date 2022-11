La covid persistent es considera ja una malaltia neurològica. La fatiga, el dolor muscular i les alteracions cognitives com la pèrdua de memòria i concentració són alguns dels símptomes. A l'Institut Guttmann, un dels centres de referència en la rehabilitació integral de persones amb discapacitat d’origen neurològic, han tractat prop de mig miler de pacients amb covid persistent.

Vivint amb la covid persistent

Aquesta afecció afecta un 10% de les persones que han tingut la malaltia, segons el Ministeri Sanitat. "Hi ha un després de la covid que és com un gran núvol, i molt espès" diu el Joaquim Faig. Va estar 45 dies en coma després de contagiar-se durant la tercera vacuna. Quan va despertar no sabia ni distingir el que era real del que era un somni, la seva musculatura no tenia força i havia perdut 20 kg.

“��️ La covid persistent es considera ja una malaltia neurològica.



El Joaquim Faig va estar 45 dies en coma després de contagiar-se | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/rkaI2wX2JD pic.twitter.com/BIB7p0usYl“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 29, 2022

El seu metge de capçalera el va derivar a l'Institut Guttmann i ara fa rehabilitació 2 dies per setmana. Allà han tractat durant la pandèmia a 400 pacients amb postcovid, el perfil majoritari te entre 40 i 45 anys.

El programa de l'Institut Guttmann té com a objectiu abordar de manera multidisciplinària la covid persistent. La Narda Murillo, cap de rehabilitació, detalla quines activitats fan per millorar els símptomes. "Musculació, bicicleta, activitats funcionals amb pes..." Durant dos dies per setmana, és de vital importància dur a terme un entrenament de tonificació muscular i un altre cardiovascular per evitar el principal problema que tenen: la fatiga.

Quasi tots els pacients van contagiar-se durant la primera onada l'any 2020. Això vol dir que les variants més recents no han produït quasi seqüeles.