“Victoria se trata de la victoria, en la vida, de esta persona que está aquí”. Así define Raphael su octogésimo cuarto álbum compuesto por Pablo López. “Ha hecho un disco maravilloso”. Aunque afirma que, tras tantos años de profesión, ha olvidado el número de discos que ha lanzado al mercado, lo que es innegable es la gran trayectoria del jiennense. “50 álbumes de platino, 335 de oro, un disco de uranio y 50 millones de ejemplares vendidos”, unas cifras con las que ha escrito su nombre en las páginas de la historia de la música.

“Yo no estoy en esta maravillosa profesión por nada ni por nadie”, subrayaba el cantante, que de momento no tiene pensado bajarse de los escenarios. “¿Por qué me tengo que retirar?”, se pregunta. Su voz va a ser la que le va a decir cuando debe decir adiós, por ahora hay Raphael para mucho tiempo. Sin embargo, el cantante tiene planificado su adiós. “Cuando pase no me hagáis hacer el ridículo haciendo una gira de despedida, porque voy a estar todo el día llorando y es absurdo”.

“Le vi en la tele y supe que tenía que pedirle que me escribiera un disco” Pablo López es el encargado de componer y producir este nuevo proyecto discográfico en el que el artista homenajea a su propia vida. Un álbum en el que “hay una simbiosis y no existe una sombra que se proyecta sobre otro. Los dos conviven perfectamente”. ¿Por qué he escogido al malagueño? “Lo elegí a él porque lo vi por televisión y dije este chico tiene que hacerme un disco”. Otra de las razones por las que ha decidió trabajar con el compositor es con el objetivo de acercarse al público joven. “Llega un momento que necesito otras ideas y tener el vocabulario de como habla y canta la gente más joven”.