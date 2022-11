19:19

Raphael ha visitado Las Mañanas de RNE para presentar su nuevo álbum ‘Victoria’, escrito por el cantante y compositor Pablo López. Cuenta que, tras tantos años, ha perdido la cuenta de discos que ha publicado y de giras que ha dado, pero la realidad es que a la espalda lleva ya 50 álbumes de platino, 335 de oro e incluso un disco de uranio. El artista ha logrado llegar a las generaciones más jóvenes gracias a que, como dice, su música ha ido pasando “de padres a hijos e incluso nietos”, y con ese objetivo también decidió trabajar con el compositor malagueño: “Le vi en la tele y supe que tenía que pedirle que me escribiera un disco”, ha contado.

“Yo no estoy en esta profesión por nada ni por nadie”, subraya el cantante y asegura que, de momento, no tiene ninguna intención de retirarse de la que es su auténtica vocación: “¿Por qué me tengo que retirar?”, pregunta, y pide que el día que anuncie que se baja de los escenarios por algún motivo mayor, nadie espere una gira de despedida porque no es algo que se encuentre entre sus planes.