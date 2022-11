La plataforma HBO estrena The Last Movie Stars, una docuserie de Paul Newman y Joanne Woodward. Ha sido una de las parejas más longevas y admiradas de Hollywood, vivieron medio siglo de amor y de compromiso profesional. En su relación hubo complicidad, entendendimiento, pero también infidelidades y alcohol. Juntos tuvieron 3 hijas, pero antes de Joanne, también tuvo otros 3 hijos con su anterior matrimonio junto Jackie Witte.

Newman conoció a su primera esposa cuando aún no había debutado en Hollywood. La primera mujer que llegó a su corazón fue Jackie Witte. Se conocieron trabajando juntos en una modesta obra de teatro. Después de un rápido noviazgo, se casaron en la primavera de 1949. Tuvieron tres hijos y una convivencia un tanto complicada, en medio de problemas económicos que los obligaba a cambiar cada poco tiempo de vivienda. Pusieron fin a su matrimonio en 1958.

"La felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente suceda, un buen matrimonio debe crearse. En el Arte del Matrimonio las pequeñas cosas son las grandes cosas; nunca se es tan viejo como para no sostenerse las manos. [...] No es sólo casarse con la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta ”, dijo Newman en su discurso de boda.

Eleanor (Nell) Newman

Nell Nació en abril de 1959 y también se interesó por el mundo de la actuación. Se le reconocía como Nell Potts en algunas de las obras infantiles en la que participó. Bajo la dirección de su padre, interpretó el personaje principal cuando era niña en Rachel (1968), en la que su madre, Joanne Woodward , interpretó a la Rachel adulta. En la década siguiente protagonizó la película The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds (1972), que presentaba a su madre como personaje central y que fue dirigida por su padre. Se formó en ecología humana en el College of the Atlantic y actualmente lidera una empresa de producción de alimentos orgánicos y para mascotas.