Cuando Paul Newman o Robert Redford aparecen en pantalla hay algo que estalla por los aires. Sus miradas, encendidas tras esos ojos azules y la manera en la que ambos llenan la pantalla con su sola presencia, resultan irresistibles. Elegantes, burlones, con un magnetismo natural para atraer todas las miradas, cabría pensar que estos dos iconos del cine clásico y grandes amigos acumulaban una enorme lista de conquistas. No cabe duda de que ambos eran conscientes de la atracción que despertaban entre el círculo femenino, sin embargo, cada uno uso aquel poder de forma diferente. Ambos estuvieron casados en dos ocasiones, pero mientras Newman fue muy selecto a la hora de elegir con quién se comprometía, para desesperación de las más osadas, Redford probó suerte con el amor en más ocasiones.

Curiosamente volvió a ser en un teatro donde Newman conocería al segundo y gran amor de su vida. Joanne Woodward y él coincidieron por primera vez en una obra teatral llamada Picnic, a principios de los años 50, cuando Newman aún estaba casado con Jackie. No sería hasta 1958, cuando ambos coincidieron en la gran pantalla en la película El largo y cálido verano , que la pareja dio el salto definitivo y, tras el divorcio del actor, la pareja se casó en Las Vegas.

Tanto Newman, como Redford, conocieron a sus primeras esposas cuando aún no habían despuntado en Hollywood. La primera mujer que llegó al corazón de Newman fue la actriz Jackie Witte . La pareja se conoció trabajando juntos en una modesta obra teatral. Tras un rápido noviazgo se casaron en la primavera de 1949.

Una de las historias de amor más bellas del cine

Una relación que duró más de 5 décadas, entre 1958 y 2008. Junto a Woodward, Newman tuvo otros tres hijos. "La felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente suceda, un buen matrimonio debe crearse. En el Arte del Matrimonio las pequeñas cosas son las grandes cosas; nunca se es tan viejo como para no sostenerse las manos. [...] No es sólo casarse con la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta”, dijo Newman en su discurso de boda.

Paul Newman y Joanne Woodward en 1958 ©RADIALPRESS

Ambos permanecieron juntos hasta el fallecimiento del actor en 2008, cuando un cáncer de pulmón acabó con la vida del actor. La fortaleza de su amor quedó plasmada en una declaración realizada por el actor y que se hizo famosa. Preguntado en una entrevista por su larga fidelidad a Woodward, Newman respondió: "¿Para qué salir a buscar una hamburguesa cuando tengo en casa un entrecot?".