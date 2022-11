Estar en la lista negra siempre ha sido una pesadilla, más que un sueño. No en Hollywood, donde todos quieren acabar en The Black List. Puede sonar contradictorio por su nombre, pero lo cierto es que esta es una de las listas más selectas y privilegiadas del mundo del cine. ¿De qué se trata y cómo surgió todo? La idea se le ocurrió a Franklin Leonard cuando trabajaba como ejecutivo de desarrollo para Appian Way Productions, productora de Leonardo DiCaprio. Él era uno de los encargados de leer los guiones que recibía la empresa y seleccionar los mejores, una tarea complicada teniendo en cuenta la gran cantidad de material que llegaba a sus manos.

En 2005 decidió crear una encuesta anónima entre todos sus contactos para que cada uno eligiera diez guiones que hubieran leído y que no se hubieran materializado en película. Su propuesta tuvo una gran acogida, todos contestaron a Leonard con sus preferencias. Él se encargó de recopilar los datos y ordenar las películas según el número de repeticiones para crear un ranking final. Después les envió a todos los resultados desde una cuenta de correo electrónico anónima.

Tras su éxito, esta lista se renueva cada año desde diciembre de 2005. Películas como Juno, El discurso del Rey o Argo, ganadoras del Premio Oscar, han formado parte de esta lista. Una muestra de que The Black List funciona. También la cinta de Tom Cruise, Barry Seal: El traficante. El objetivo, redescubrir los mejores guiones que una vez pasaron desapercibidos entre tanto material.