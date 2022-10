José Luis López Vázquez es uno de los actores más reconocidos en nuestro país, un hombre entregado a su profesión por completo, tanto que incluso llegó a dejar de lado su vida familiar, apostando siempre por el trabajo. Aunque esto le pasara factura. En su filmografía hay un total de 262 películas, una cifra de récord, y cuenta con éxitos tan conocidos como La cabina o La gran familia que hemos recordado en Lazos de sangre.

No fue su único éxito, otros como La gran familia también le dieron a conocer y a tener mucha popularidad en nuestro país. En la película de Fernando Palacios era el padrino más famoso, el que soportaba las gamberradas de los niños de la familia Alonso, una película que le dio éxito pero también algún disgusto personal, aunque algo anecdótico. José Luis López Maguerus, el hijo del actor con Catherine Maguerus, cuenta en el documental que su abuela le llevó al cine y le tuvo que sacar de la proyección: “Me dio una llantina cuando vi que aquellos niños malos cogían a mi padre y le prendían fuego”.

Rechazó triunfar en Hollywood

Los éxitos se acumularon con el paso de los años, pero no le cambiaron en absoluto. Él siguió siendo una persona activa, trabajadora, entusiasta e imparable. Llegó a trabajar tanto y con tanto talento que recibió la llamada de Hollywood. Dos de sus películas, Mi querida señorita y Plácido, recibieron una nominación al Oscar como mejor película extranjera. Ninguna se lo llevó, pero sí se llevó el cariño y la admiración del director George Cukor, que luego le dirigió en Viajes con mi tía , y Liza Minelli, entre otros. José Luis no quiso aceptar la oferta del director americano para quedarse en Los Ángeles, y se queda en España: no le tenía miedo a la industria americana, pero sí se lo tenía al inglés y siempre se negó a estudiarlo.

José Luis López Vázquez durante la cuarta edición del Festival de Cine de Málaga (2001) GTRES

Volvió a España y siguió cosechando éxitos año tras año, hasta que en 1993, rodando con Luis García Berlanga sus compañeros empezaron a notar en el actor ciertas diferencias. “Todo lo que desprendía, en Todos a la cárcel se apagó”, recuerda José Sacristán, compañero suyo en aquella película. José Luis fue diagnosticado de una enfermedad que fue avanzando lentamente hasta hacerle perder la vista y el oído. Él seguía siendo una persona activa, de cuerpo y mente, pero la imposibilidad de ver y oír le dejaron hundido.

“Fue una lucha tremenda y la ONCE nos ayudó muchísimo”, explica José Luis López Maguerus. El hijo de actor, que también se dedica al cine, se dedicó a llevarle audiolibros para que pudiese cumplir su sueño de “leer y descansar” tras su retirada, pero reconoce que a López Vázquez la tecnología no se le daba demasiado bien y eso terminaba haciéndole sacar su fuerte carácter. “Ahí lo sacaba todo”.