Risotto de calabaza: la receta de arroz más bestial de Gipsy Chef

¿Existe la gente a la que no le gusta el risotto? Lo dudamos. Lo que sí existe es gente a la que le encanta el risotto pero nunca saca tiempo para comer este plato que sí o sí hay que comer al momento de prepararlo. Gipsy nos trae una solución para poder hacer risotto en plan exprés y que esté bestial: usar vasitos de arroz precocinado. No te espantes, en el fondo no es más que arroz cocido ya listo, y con su mix de calabaza y parmesano esta receta no solo es facilísima y rápida, también un gustazo para el paladar.

¿No te fías? Pruébalo y nos cuentas :)

El risotto de Gipsy tiene una pinta que casi se puede oler a través de la pantalla.