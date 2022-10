MasterChef Celebrity 7 | María Zurita: "Me da pena irme y más justo después de la repesca"

Un despiste con las técnicas de vanguardia ha dejado fuera de MasterChef Celebrity 7. María Zurita se despide del programa con los bolsillos llenos de cariño: "Sólo tengo palabras de agradecimiento para mis compañeros", asegura. La empresaria confiesa también que no se esperaba llegar hasta el programa 7, pero que da "pena" salir justo después de la repesca. Zurita habla con RTVE.es y confirma tajante que no va a dejar de cocinar: "Pretendo repetir los platos que me salieron mal, para mejorarlos".

María era, quizás, una de los aspirantes de MasterChef Celebrity 7 más desconocidas para el gran público. Pero su entrega, su buen corazón y su gran sentido del humor hacen que el hueco que deja en el programa sea muy difícil de reemplazar.

PREGUNTA: ¿Cómo valoras tu paso por MasterChef Celebrity 7? ¿Esperabas llegar tan lejos?

RESPUESTA: La verdad es que nunca pensé que iba a aprender tanto ni iba a disfrutar tanto del programa. Ha sido una experiencia tremendamente dura pero muy satisfactoria. Entré con la ilusión de llegar hasta al menos la mitad y, fíjate, ¡he llegado al séptimo! Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí.

P: Aunque dices que no pensabas estar hasta el programa 7, ¿te da rabia salir justo después de la repesca?

R: Sí, una vez que llegas hasta el séptimo, ya quieres seguir. Cuando pase la mitad pensé que quizás podría llegar hasta el 9 o el 10. Pero irme justo en el programa de la repesca ha sido muy mala suerte... porque cuando te vas antes siempre tienes esa posibilidad. Una pena.

P: Desde fuera, hemos visto que todos los compañeros habéis sido como una gran familia. ¿Qué te llevas de ellos?

R: No tengo más que palabras de agradecimiento para todos mis compañeros. Todos, absolutamente todos, han sido una pieza fundamental en mi paso por el programa. Me llevo de ellos mucho cariño, nuevos conocimientos de cocina y sobretodo, una amistad para siempre.

P: La relación con Deltell ha sido tan especial como divertida. ¿Te esperabas encajar tan bien con Xavier?

R: A Xavi no le conocía de nada y he de decir, que desde el primer día, nos llevamos de maravilla. Es una persona muy especial: simpático, divertido, positivo, rápido y muy muy buena gente. Estoy segura que en el futuro haremos más cosas juntos. Se que con Xavi podré contar siempre.

P: ¿Volverías a participar en MasterChef Celebrity?

R: ¿Donde hay que firmar? Habrá que quitarse la espinita del séptimo programa, ¿no?

P: En el programa has hablado mucho de tu familia y con total naturalidad, ¿Crees que han disfrutado de tu paso por el programa?

R: Si te digo la verdad, no sé si lo han visto o no. Pero todas las personas con el que hablo, me dicen que se han reído mucho y que lo han pasado muy bien, así que supongo que eso va por todos.

P: Dime 3 personajes históricos para los que te gustaría cocinar una buena cena.

R: Samantha, Pepe y Jordi (risas)

P: ¿Vas a seguir cocinando o piensas hacer un pequeño descanso culinario?

R: Por supuesto que voy a seguir cocinando. ¡Ahora más que nunca! Es más, pretendo repetir los platos que he hecho, con calma y tiempo, para mejorarlos.