Si nuestros ojos percibieran el espectro de colores de las ondas de radio, seríamos testigos de un espectáculo de luces bastante peculiar cada vez que dirigimos nuestra mirada hacia el cielo: innumerables destellos de luz que cambian de color y desaparecen en fracciones de segundo.

Estos pulsos de luz son conocidos desde hace más de medio siglo por los astrónomos, quienes los han observado y estudiado utilizando radiotelescopios. Sabemos que son generados por una clase especial de estrellas superdensas en nuestra galaxia llamadas púlsares, las cuales se forman cuando estrellas mucho más grandes que nuestro Sol agotan todo su combustible y colapsan bajo su propio peso.

Como si fuera un faro incrustado en el cielo, cada púlsar emite un haz luminoso a través de sus polos magnéticos que nuestros telescopios detectan como pulsos regulares a medida que la estrella gira y dicho haz se alinea con la Tierra.

El cambio de color de los destellos se debe al material galáctico en forma de gas ionizado que se encuentra entre estas estrellas y nosotros, el cual actúa como un prisma que dispersa las ondas de radio. Gracias a la dispersión podemos determinar la cantidad de material en la trayectoria de cada pulso hacia la Tierra. Por esta razón, los púlsares son realmente útiles para estudiar la estructura y composición de la Vía Láctea.

Mucho más reciente es el descubrimiento de que algunos de los destellos de radio que detectamos diariamente desde la Tierra no están asociados a púlsares en nuestro vecindario galáctico. Los astrónomos llamamos a estos misteriosos eventos ráfagas rápidas de radio (FRB, por sus siglas en inglés), y solo sabemos de su existencia desde la primera detección reportada en 2007.

Aunque son morfológicamente similares, la dispersión de los FRB puede llegar a ser enorme comparada con los pulsos generados por púlsares, lo cual implica una gran cantidad de gas en sus trayectorias. Otra diferencia importante es que la gran mayoría de FRB no se repiten.

Ahora sabemos que las ráfagas rápidas de radio provienen de otras galaxias, algunas a miles de millones de años luz de la nuestra. El hecho de que podamos detectarlas desde la Tierra significa que son millones de veces más luminosas que los pulsos de los púlsares conocidos, constituyendo unas de las explosiones más potentes de todo el Universo.

El descubrimiento de que algunos FRB se repiten (provienen de la misma región del universo) de manera irregular implica que al menos algunos de los objetos que los generan no se autodestruyen . Y esto sería así a pesar de la cantidad descomunal de energía liberada durante estas explosiones. Aún no está claro si estos objetos son diferentes a los que generan el resto de FRB.

Estos hallazgos refuerzan la teoría de que las estrellas de neutrones , ya sean púlsares o magnetares, pueden generar FRB. Sin embargo, no todas nuestras observaciones son consistentes con esta teoría , así que la evidencia actual no descarta la posibilidad de que existan otras fuentes de estas explosiones en el Universo .

Aunque técnicamente esta ráfaga no constituye un FRB , ya que proviene de nuestra galaxia, esta es la primera vez que una explosión comparable a la de un FRB se asocia directamente a un objeto en particular, en este caso un magnetar.

Una nueva herramienta para estudiar los confines del Universo

Más allá de comprender su origen, gran parte del interés de la comunidad científica en los FRB radica en la posibilidad de utilizarlos para estudiar la estructura del cosmos de la misma manera que lo hacemos con la Vía Láctea gracias a los púlsares.

Las aplicaciones de los FRB van desde la detección del tenue gas que permea el espacio intergaláctico hasta el estudio de las propiedades magnéticas del Universo a escalas cosmológicas; y desde la exploración de las épocas más tempranas de la evolución del Universo hasta el estudio de la misteriosa energía oscura, responsable de la expansión acelerada del cosmos en tiempos más recientes.

Estas señales de otras galaxias tienen el potencial de ayudarnos a resolver grandes enigmas de la astrofísica y la cosmología modernas, muchos de los cuales tienen implicaciones profundas en la física fundamental y en nuestra comprensión del Universo.

Definitivamente, el descubrimiento de los FRB ha abierto una nueva ventana a la exploración del cosmos.

Juan Mena-Parra, Assistant Professor, Dunlap Institute and David A. Dunlap Department of Astronomy and Astrophysics, University of Toronto. Lea el artículo original.