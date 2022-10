Una nina vestida de comunió arriba a Sitges per aterrir l'espectador

Estrena mundial al Festival de Sitges de la producció catalana 'La niña de la comunión'. Obra de Víctor García, aquest film va ser creat a Hollywood i és la seva primera producció a Espanya.

Finals dels 80, en un poble no determinat. Sara acaba d'arribar al poble i no troba el seu lloc. La seva millor amiga és la Rebe, molt més extravertida. Una nit van a una discoteca, prenen drogues i durant el trajecte a casa troben una nina vestida de comunió. A partir d'aquest moment, comença el malson.

Guillem Clua coescriu el guió de la pel·lícula, rodada a Corbera d’Ebre. El llargmetratge, que forma part de la secció oficial fora de competició, té producció catalana amb Ikiru Films.

La niña de la comunión de Víctor García

Clua ha dit que quan va arribar la proposta de ‘La niña de la comunión’ era un repte escriure una cinta de gènere. “Em va seduir la possibilitat de construir una mitologia pròpia i molt local, que havíem de construir des de zero”. El guionista ha indicat que volien explicar una cosa que es pogués reconèixer, espanyola i local” i que el públic s’hi pogués identificar. “No volíem que fos una cosa ianqui, sinó espanyola”.

El cineasta ha fet referència a l’univers de James Wan i pel·lícules com ‘Expediente Warren’ o ‘Annabelle’. García ha reconegut que els films de Wan són un referent per a ell, però ha manifestat que quan va començar el rodatge de la pel·lícula va intentar allunyar-se al màxim d’aquests referents per fer una cosa diferent.