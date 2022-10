“Havia de buscar una forma de fer que la patata fos atractiva“

Qui no ha tastat una bomba? Però, i l'original? Si vols menjar-te l’autèntica, has d’anar al restaurant 'La Cova Fumada' de la Barceloneta. El 1955 l’àvia del restaurador Josep María Solé, amb l’ajuda del seu pare, va fer moltes proves fins a crear la bomba tal com és ara. “Era barat en aquell moment la patata i llavors havia de buscar una forma de fer que la patata fos atractiva i vingués de gust menjar-la.”, detalla Solé a ‘La recepta perduda’, el programa presentat per Sílvia Abril i que pots veure a RTVE Play Catalunya.

Josep María Solé, restaurador a 'La Cova Fumada' RTVE Catalunya

‘La Cova Fumada’ no ha variat la recepta ni el sistema de producció en tots aquests anys. En ser casolana, la forma de la bola és la que té la mà en embolicar-la. D'entre les 200 i 300 que cuinen al dia, sortirà alguna igual? Per crear la bomba, primer has de fer puré de patata i fer una bola amb ell. Després has de ficar una mica de carn dintre i arrebossar la bomba. El següent pas és fregir-la i posar-li al damunt salsa d’allioli i una altra picant a sobre. “Més detalls no puc donar”, assegura el restaurador.

La bomba original de la Barceloneta RTVE Catalunya

Les persones que fan les bombes han de ser de la família per conservar el secret de la recepta. Actualment, les fa el seu nebot i han d’estar alerta que cap persona la descobreixi: “Hi ha molta gent que ha ficat el mòbil a gravar el raconet de la cuina i de seguida nosaltres ens hem ficat davant.” I d’on ve el seu nom? Josep María Solé explica que quan van promocionar la bomba entre els veïns de la Barceloneta, com que tenia molt picant un d’ells va dir "Hòstia Magí! Això és la bomba!". Els va fer gràcia a tots i van decidir que es diria així.