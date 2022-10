Hace una semana hablábamos de su separación, hoy Risto Mejide vuelve a ser noticia, pero por otro motivo muy diferente. El presentador se despedía en redes de Laura Escanes, su pareja desde hace siete años, a través de un comunicado. Una situación complicada para ambos, que también han tenido que sorportar los comentarios de sus haters. "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", decía hace unos días. Ahora parece que Risto podría estar de nuevo abierto al amor. Según la revista Semana, el presentador ya tiene un perfil en Raya. Te contamos todo acerca de esta exclusiva app que utilizan los famosos para ligar. ¿Qué requisitos hay que cumplir para entrar?

Los valores de la comunidad de Raya son, según su propia página web, " la confianza, el respeto y la privacidad ". Cualquier miembros que no cumpla sus normas, verán sus cuentas suspendidas o canceladas.

¿Cómo se puede entrar en Raya? Siendo muy pero que muy famoso. A mayor popularidad, más posibilidades tienes de entrar en la aplicación. El usuario se descarga la aplicación en su dispositivo iOS. Lo primero que hay que hacer para poder acceder es recibir la invitación de un miembro que ya forma parte de la comunidad. Después de este paso, el usuario creará su perfil, que será examinado minuciosamente por un comité altamente cualificado para decidir si se acepta o no su solicitud. También deberás proporcionarles tu Instagram para verificar tu número de seguidores. Algunos usuarios pueden pasar meses en la lista de espera hasta ser admitidos. La aplicación no es gratis, cuesta poco más de cinco euros al mes.

Si alguna vez te has encontrado a alguien famoso en Tinder, sentimos darte la mala noticia, probablemente se haya tratado de un perfil falso. Y es que las celebrities tienen su propia aplicación de ligoteo. Se llama Raya y está ganando mucha popularidad en los últimos meses. "¿Por qué querer ir a una fiesta en la que se admite cualquier persona cuando puedes ir a una fiesta en la que solo van ricos y famosos?", apuntó Daniel Gendelman , su creador, en una entrevista con el New York Times.

¿Qué otros famosos han usado Raya?

Risto Mejide no sería el único con perfil en Raya. Raya llega hasta Hollywood. Cara Delevigne, Channing Tatum o Ben Affleck son algunos de los famosos que han utilizado esta aplicación para conocer a gente. Hay quien solo busca una aventura, pero también hay quien quiero algo más serio. Amy Schumer encontró a una de sus exparejas en Raya. Drew Barrymore siguió sus pasos después de descubrir la buena experiencia que su compañera había tenido, pero no le fue tan bien como a ella.

"Mi amigos me dieron una falsa sensación de confianza. Me decían que debería probarlo porque me iría genial", contaba Barrymore en una entrevista. Lo cierto es que fue un desastre, así los describió ella misma después de que el dueño de un restaurante le diera plantón tras haber hecho match.