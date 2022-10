Marilyn Monroe vuelve a estar en boca de todos, ahora por la película Blonde, donde Ana de Armas da vida a la gran estrella de Hollywood. ¿Qué hay de cierto en el largometraje? ¿Fue así realmente su vida? En la cinta de Andrew Dominik, la actriz se somete a dos abortos. Además, sufre otro espontáneo durante su matrimonio con Arthur Miller. Este último salió en los medios de aquella época, sin embargo, poco o nada se sabe acerca de los otros dos.

Se ha hablado de la posibilidad de que Marilyn Monroe se quedara embarazada del presidente John F. Kennedy, o de su hermano Robert Kennedy, fiscal general de EEUU. A pesar de los rumores, que también se reflejan en la película, no hay pruebas que demuestren ningún otro embarazo. Tampoco existen evidencias de que la actriz abortara deliberadamente, bien sea por presiones de la familia Kennedy o por motivos personales, como su miedo a que su hijo heredara la enfermedad mental de su madre.

En el libro de Fred Lawrence Giles, Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe, el autor asegura que la actriz estaba embarazada semanas antes de morir. De hecho, señala que durante esa época se relacionaba a Marilyn con John y Robert Kennedy. "Habían pasado tres meses desde su último encuentro íntimo con el presidente Kennedy, y solo unas semanas desde la última vez con su hermano. Habría sido fácil asumir que el bebé que abortó era un Kennedy, pero también estuvo viéndose con otros hombres en primavera y en verano", cuenta Giles en el libro.

Los desengaños amorosos de Marilyn Monroe

60 años después de su muerte, la vida de Marilyn Monroe sigue suscitando mucho interés, sobre todo, la sentimental. A la actriz se la ha vinculado con muchos hombres, la mayoría habladurías y rumores, que a día de hoy siguen siendo motivo de debate para biógrafos. Desde su relación convulsa con John y Robert Kennedy hasta Tony Curtis. Marilyn conoció al protagonista de Con faldas y a lo loco cuando tenía 22 años. Su relación fue una montaña rusa, según el propio actor. En sus memorias, Curtis llegó a decir que besarla era como besar a Hitler y que Marilyn se quedó embarazada de un hijo suyo, aunque lo perdió. Tampoco tuvo reparo a la hora de hablar de sus encuentros íntimos.

Los celos acabaron con su segundo matrimonio. Marilyn Monroe se casó en 1954 con el exjugador de beisbol Joe DiMaggio. El deportista pegaba a la actriz cuando perdía los nervios, no soportaba estar al lado de una mujer tan deseada por el público. La icónica escena de La tentación vive arriba en la que a la actriz se le levanta el vestido acabó con la paciencia de DiMaggio, que provocó una gran discusión. Un mes más tarde, decidieron divorciarse.

Marilyn Monroe y Joe DiMaggio GTRES GTRES

Su matrimonio con el dramaturgo y guionista Arthur Miller también acabó en malos términos. Sobre todo, después de que Marilyn Monroe leyera en el diario de su marido una frase de lo más hiriente, en la que decía que se arrepentía de haberse casado con una niña y no con una mujer, además de calificarla como una prostituta. Fue durante el rodaje de El príncipe y la corista. Marilyn no se rindió y luchó por su tercer matrimonio durante mucho tiempo. No fue hasta 1961 cuando se separó de él.

Marilyn conoció al actor francés Yves Montand en el rodaje de El multimillonario. A pesar de que él estaba casado con Simone Signoret y ella con Arthur Miller, iniciaron un romance en el set, que acabó justo después de dar por terminado el proyecto. Cuando Marilyn parecía sentir algo más que una atracción física por Montand, el actor volvió a Francia al lado de su mujer.