Continua el degoteig de casos de punxades. L'Hospital Clínic ha atès de maig a setembre 57 persones per agressions per punció. En cap cas s'han detectat substàncies de submissió química. En total, els Mossos d'Esquadra investiguen 58 denúncies per punxades, en els quals, en cap s'han registrat abusos cap a les víctimes ni contra el patrimoni.

Els metges reclamen un protocol on s'impliqui també la medicina forense. La mitjana d'edat de les víctimes és 23 anys i en 6 de cada 10 casos s'hauria produït en entorns d'oci nocturn.