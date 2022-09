¿Reconocerías a Catherine Zeta-Jones si fuera tu camarera?

Hay actores que hacen lo que sea para meterse en el papel. Denzel Washington, sin ir más lejos, estuvo siguiendo a escondidas a su compañero de reparto, Jared Leto, mientas preparaba su personaje en Pequeños detalles. Aunque para locuras, las de Leto, que llegó a enviar a Will Smith juguetes sexuales y a Margot Robbie una rata mientras trabajaban juntos en la película Escuadrón Suicida. Todo para "crear una dinámica, un elemento de sorpresa y espontaneidad", según sus propias palabras. También fingió ser discapacitado durante el rodaje de Morbious, su último trabajo, una decisión que le costó una oleada de críticas. Cuando Catherine Zeta-Jones tuvo que preparar su papel en la película Sin reservas, no dudó en hacer lo mismo que sus colegas de profesión, aunque su idea no fue tan extrema.

La actriz protagoniza la cinta de Scott Hicks, donde da vida a Kate Armstrong, una prestigiosa chef de un restaurante de moda de Manhattan. Su vida se tambalea cuando tiene que hacerse cargo de su sobrina de nueve años tras la muerte de su hermana y, al mismo tiempo, resolver sus diferencias con Nick, su nuevo ayudante de cocina, con quien acabará teniendo mucha química.

Para meterse en el papel de la gran chef, Catherine Zeta-Jones decidió hacerse pasar por camarera durante un día. Lo más sorprendente es que prácticamente nadie la reconoció. No necesitó ocultar su rostro ni llevar un disfraz. "Cuando la gente habla conmigo, suele existir contacto visual. Pero si eres camarera no te miran, sólo te escuchan", explicaba la actriz tras su experiencia en el restaurante. Finalmente, uno de los clientes logró identificarla. "Pasé desapercibida durante un rato. Pero, finalmente, un cliente avezado lo hizo y tuve que volver a la cocina".

Además, tanto Catherine Zeta-Jones como el resto del elenco, entre ellos el coprotagonista Aaron Eckhart, su nuevo ayudante de cocina, recibieron clases de cocina por parte de importantes chefs. La actriz confesaba que por aquel entonces solía cocinar para sus hijos, pero no era una experta en la materia. Algo de lo que se dio cuenta mientras rodaba la película Sin reservas. "Debo decir que fue tan aterrador como al inicio, unas semanas antes de comenzar el rodaje, tuve que aprender a evitar que me cortara los dedos y estar atenta", reconocía.