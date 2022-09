Rosalía, Raphael, Karina, Zendaya, Aitana… Hay nombres que no necesitan apellidos, y es que con solo escucharlos ya sabes de qué persona están hablando, no hace falta más. Le pasa también a Edurne, presentadora esta noche de los Premios Dial. ¿Sabías que la cantante se apellida García Almagro? Lo más probable es que no. El público la conoció por su nombre de pila cuando participó en Operación Triunfo y así se ha quedado: siete álbumes en solitario ha lanzado al mercado y siempre como Edurne, sin más adornos. El último disco, Catarsis, lo publicó en 2020, aunque lo relanzó hace unos meses acompañado de una gira por toda España. ¿La primera parada del tour? Madrid, su ciudad natal.

Edurne le canta a su hija Yanay en 'Catarsis', su último disco GTRES / SERGIO R. MORENO

Su nombre tiene origen vasco: Edurne significa "nieve" en euskera. ¿Y el de su hija? La cantante y David De Gea decidieron llamar a su primogénita Yanay. El nombre, que además es un palíndromo (se lee igual del derecho que del revés), es de origen quechua y significa "mi amada". La niña tiene un lugar muy especial no solo en el corazón de su madre, sino también en su discografía. A Yanay le ha dedicado una canción en su último disco, a la que ha bautizado con su propio nombre.