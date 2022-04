Edurne: "Ser madre es una catarsis de verdad"

Catarsis, el nuevo álbum de Edurne, salió al mercado el 12 de junio de 2020, en plena pandemia. La cantante madrileña no pudo hacer ni firmas de discos ni giras aunque consiguió ser el disco más vendido de ese año. Por ello, decidió relanzar esta edición deluxe limitada en formata CD y vinilo con seis nuevas canciones, cuatro de ellas inéditas. En las que se incluyen las colaboraciones con Andrés Suárez, Carlos Baute, Belén Aguilera, Efecto Pasillo o Antonio José. Después de estar "más de cinco años sin subirse a un escenario", volverá a sentir el calor de todos sus fans con la gira que empieza el próximo domingo, 3 de abril, en el Teatro Eslava de Madrid.

"Yo he vivido una catarsis tanto personal como profesional. Profesional al crear este disco, que ha sido una liberación plena. He estado al 100% involucrada desde la composición de los temas a la edición, la producción. Personalmente, soy mamá, que también te cambia la vida, es una catarsis de verdad. Estoy muy feliz, tengo una vida muy afortunada", cuenta la cantante a Julia Varela en Tarde lo que tarde.

Hace apenas un año, la exrepresentante de España en Eurovisión se convertía en madre por primera vez. El 4 de marzo de 2021 nació su hija Yanay, toda "una fuente de inspiración" para la artista y sobre todo, en este disco tan personal. "Yo ahora veo la vida de otra manera. Las preocupaciones son diferentes, las prioridades también. Y es verdad que a la hora de componer o de crear o de expresar un poco, porque al final el poder contar que es el amor maternal es muy complicado. Pero es verdad que hay varios temas que se lo dedico a ella, que le dedico a mi pareja, a historias de amor de gente, de amigos cercanos... para que la gente se pueda sentir identificada".

Su tema "Yanay"

En esta reedición, uno de lo temas lleva el nombre de su pequeña. A principios de marzo, Edurne publicó un emotivo video en su cuenta de instagram donde veíamos toda la evolución de su hija en este primer año de vida. En el single, escrito de su puño y letra junto al gallego Andrés Suárez, le canta a su pequeña que "si no se duerme, le canto y así poderle describir las cosas buenas del mundo hasta que vuelva a vestirle". Aunque en alguna ocasión ha confesado que no sabe si la podrá cantar en directo porque "se le corta la voz de la emoción".

"Tengo muchas ganas de, por ejemplo, cuando empiece a hablar con ella, que me cuente cosas porque tiene pinta de que va a hablar muchísimo. Pero me da pena que ya haya pasado la época de bebé. Ahora es una niña pequeñita. Para mi está siendo un viaje precioso porque ves el mundo a través de sus ojos. Ves como le puede impactar las cosas o sus emociones y echas la vista atrás y dices 'ya ha pasado un año, madre mía'", explica. Por ello grabó este primer año para ver "el cambio del angelito que tiene en casa". La extriunfita apunta que de momento es muy pequeña para llevarla de gira pero cuando sea más mayor "la va a acompañar seguro".

Otro tema íntimo incluido en Catarsis es "Tal vez". La letra de esta canción habla sobre el amor, sobre otra parte fundamental de su familia. Esa es sin duda, su pareja, el jugador de Manchester United, David de Gea. Narra la historia de su vida personal mostrándose fuerte, segura y confiada.

"Creo que al final, claro, hasta que no lo ves en la situación, tú no sabes nunca como actuar. Pero yo ya desde un principio sabía porque él siempre ha tenido muchas ganas, siempre ha querido ser padre. Y de verdad, que es más de lo que yo me esperaba. Me ha sorprendido para bien. Es un padrazo y solo lleva un año siéndolo. Es muy atento y se desvive por su hija. Se le cae la baba y la verdad que a mi más, viéndolos", dice sobre de Gea.