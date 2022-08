Convoquen vaga d'autobusos per la Mercè

El comitè d'empresa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocat vaga de 24 hores per al pròxim 22 de setembre, just abans de l'inici de les festes de La Mercè, per denunciar que les negociacions pel conveni col·lectiu es troben estancades. Els treballadors també estan cridats a fer aturades de dues hores per torn entre el dia 23 i el 30 del mateix mes.

En un comunicat, els sindicats expliquen que van registrar la convocatòria al Departament de Treball el 3 d'agost per donar temps a la direcció de TMB per a una "vertadera negociació" però des d'aleshores no han tingut cap trobada amb els representants de TMB.

Els treballadors lamenten aquesta actitud de la direcció de la companyia i afegeixen que és "una falta de respecte absolut, no només a la plantilla d'autobusos si no també a tota la ciutadania de Barcelona que pot patir les conseqüències d'una vaga simplement perquè la Direcció de TMB està de vacances".

Fonts de TMB, en canvi, neguen que la negociació estigui bloquejada i asseguren que el procés de negociació del conveni es manté amb "reunions i diàleg obert". En aquest sentit, deixen clar que la voluntat és continuar "negociant i dialogant amb el Comitè d'Empresa amb esperit constructiu per enriquir amb les aportacions de tothom les millors solucions concretes que permetin avançar en l’aprovació del nou conveni col·lectiu".