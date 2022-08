El comitè d'empresa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocat una vaga de 24 hores per al pròxim 22 de setembre, just abans de l'inici de les festes de La Mercè, per denunciar que les negociacions pel conveni col·lectiu es troben estancades. Els treballadors també han programat aturades de dues hores per torn entre el dia 23 i el 30 del mateix mes.