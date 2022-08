Boris Johnson anunció el mes pasado su dimisión y, mientras los británicos esperan a conocer quién será el nuevo líder conservador, ya tenemos el primer avance de la miniserie This England. El proyecto, antes titulado This Sceptred Isle (es decir, Esta Isla Soberana), se centra en la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno de Reino Unido y, lógicamente ha levantado mucha expectación. Un famosísimo y reconocido actor se pone en la piel del Primer Ministro británico y la caracterización no ha dejado a nadie indiferente. ¿Quién se esconde debajo del maquillaje y las prótesis? Seguro que no te esperas la respuesta.

¿Quién interpreta a Boris Johnson en 'This England'? Todo el mundo le conoce, y es que se trata de uno de los actores más famosos del cine inglés. Ha aparecido en más de una adaptación de Shakespeare, en Harry Potter, en varias películas basadas en novelas de Agatha Christie… ¡Hasta tiene un Oscar! Por si no lo adivinas, te damos la respuesta: hablamos de Kenneth Branagh, actor (y guionista) a quien hemos visto como Gilderoy Lockhart en la saga de Harry Potter o como Hercule Poirot en las más recientes versiones de Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. No hay papel que se le resista y prueba de ello es precisamente el avance de This England. Kenneth Branagh, ganador del Oscar al mejor guion original por 'Belfast' GTRES GTRES/ AP PHOTO/ Jordan Strauss Para meterse en el papel, como es evidente, le ha hecho falta un poco de ayuda: el maquillaje le ha hecho completamente irreconocible, pero... ¿se parece a Boris Johnson, aparte de su inconfundible pelo rubio? Son muchos los actores que gracias al maquillaje se convierten literalmente en otras personas: Jared Leto en Paolo Gucci, Bradley Cooper como Leonard Bernstein… Kenneth Branagh se une a esta tendencia por todo lo alto. Boris Johnson no será el único político que aparezca en This iEngland. También veremos a Matt Hancock, exministro de Sanidad (le dará vida Andrew Buchan), así como el exasesor del Primer Ministro, Dominic Cummings. Como curiosidad, Benedict Cumberbatch interpretó a Cummings en la serie Brexit, en la que Richard Goulding hacía el papel de Boris Johnson. En This England, además, también participará Ophelia Lovibond como Carrie Symonds, la mujer de Boris Johnson.