66 años dan para mucho y sino que se lo digan a Eurovisión. El concurso de música más longevo de la televisión lleva más de seis décadas en antena y, desde entonces, cada año millones de personas en todo el mundo lo siguen fielmente por televisión. La primera edición del certamen tuvo lugar en mayo de 1956 en Lugano, Suiza, donde la anfitriona Lys Assia se convirtió en la primera ganadora del festival con la canción "Refrain". A ésta le siguieron sesenta y ocho más, la última "Stefania" de la banda ucraniana Kalush Orchestra que se alzó con el triunfo el pasado mes de mayo en Turín.

A lo largo de todo este tiempo, Eurovisión ha estado repleto de grandes momentos que ya forman parte de la historia del festival y de la televisión. Y aunque es muy difícil resumir todos estos años en una hora, Viaje al Centro de la Tele se ha propuesto a hacerlo. Esta noche, a partir de las 23 horas en La 1, el programa presentado por Santiago Segura emite un especial dedicado al festival donde recopila los momentazos eurovisivos.

Aciertos, errores, éxitos, fracasos, espontáneos, estrella de la música... Todo cabe en los tres minutos de música y espectáculo que duran las canciones en Eurovisión. Desde Eurovisión RTVE hemos querido seleccionar diez momentos que marcaron un antes y un después en los anales del concurso. ¿Cuántos de ellos recordáis?

En el primer festival que se celebraba en suelo español ocurrió algo inédito en trece ediciones: cuatro países quedaron empatados en primer lugar . En 1969, año en que participaron 16 países, se registró un cuádruple empate a 18 puntos entre Francia, Reino Unido, Holanda y España , la anfitriona de la 14ª edición. Los cuatro fueron proclamados ganadores del festival al no existir ningún tipo de reglamento para el desempate. Al año siguiente, en el festival de 1970, se estableció que en caso de empate debería repetirse la actuación y el voto del jurado se haría a mano alzada . Si no se resolvía el ganador mediante este sistema, entonces se mantenía el empate.

Pero Olivia no fue la única que triunfó tras participar en Eurovisión. El paso de ABBA por el certamen europeo supuso un éxito sin precedentes que culminó en el año 2005 cuando "Waterloo" fue elegida como la mejor canción del festival en la gala conmemorativa Congratulations: 50 years of the Eurovision Song Contest.

La superestrella Bonnie Tyler en Eurovisión

En 2013, la BBC seleccionó internamente a Bonnie Tyler para representar al Reino Unido en la ciudad sueca de Malmö. La superestrella galesa, icono musical de los años 80, participó en el certamen europeo con la canción "Belive in me", una balada rockera del estilo de uno de los grandes éxitos de sus discografía, "Total Eclipse of the Heart". A pesar de su gran trayectoria, Bonnie Tyler tuvo que conformarse con la plaza 19 de 26 al recibir tan solo 23 puntos (España le dio 4 de ese total).