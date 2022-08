Para muchas personas lo de comer verduras es toda una odisea, sobre todo si se trata de los más pequeños de la casa. No les gusta el sabor, no saben cómo cocinarlas o ni si quiera encuentran la clave para camuflarlas entre algo de carne. Sin embargo, los comensales vegetarianos o veganos saben muy bien que hay infinitas formas de elaborar un buen brócoli o puerro para que quede delicioso y sacarle el máximo partido. Así que estos filetes rusos de calabacín y queso parmesano son una perfecta manera de comer hortalizas y disfrutarlas en su plenitud, seas un apasionado o no. ¿Te animas?

Ingredientes y pasos La elaboración de este plato es súper fácil y el resultado es espectacular. Tan solo se necesitan 200 gramos de calabacines, 1 yema de huevo, 10 gramos de piñones, 40 gramos de queso parmesano, pan rallado, sal y pimienta. ¡El resto es coser y cantar! Ingredientes para los filetes rusos de calabacín y queso parmesano RTVE.es Lo primero que debemos hacer cuando disponemos de todos los ingredientes es rallar el calabacín entero con piel sobre la sartén. A fuego medio, añadimos los piñones, la sal, la pimienta, el queso parmesano y el pan rallado. Una vez que esté en el punto, retiramos la sartén del fuego y añadimos la yema. Removemos y enfriamos por completo. Cuando la mezcla esté fría, con ayuda del pan rallado, formamos pequeños filetes rusos, que serían como unas mini hamburguesitas. Los doramos y los servimos calientes. ¡A disfrutar!