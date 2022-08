Los años pasan, pero hay cosas que no cambian. A sus 62 años, Antonia Dell'Atte sigue fiel a su esencia, la misma que cautivó a Giorgio Armani en la década de los 80. Cuando lo que se llevaban eran las melenas largas y voluminosas, como la de Brooke Shields en El lago azul o la de Farraw Fawcett en Los ángeles de Charlie, una joven que rompía el canon de belleza clásico. De ojos azules, pelo corto, facciones marcadas, rostro anguloso y cejas anchas, consiguió llamar la atención del diseñador. Lo suyo era derroche de personalidad.

"El corte de pelo cambió mi vida. Cuando llegué a España y salí en La máquina de la verdad no sabía que determinada sociedad en España tenía un concepto de la mujer italiana a lo Rafaella Carrá, con todo mi respeto. La gente iba a la peluquería con mi foto, 'quiero el corte de Antonia Dell'Atte'. Lo he vivido con mucha distancia, no se me sube a la cabeza porque tengo los pies en el suelo", reconocía.

Su imagen encajaba a la perfección con las sofisticadas y elegantes creaciones de Giorgio Armani. Nadie mejor que ella para representar la firma. Por eso trabajaron juntos, mano a mano, durante varias temporadas, hasta que la vida personal de Antonia Dell'Atte se convirtió en una prioridad para ella y dejó su profesión como modelo. ¿Recuerdas cuáles fueron sus primeros trabajos?

Musa de Giorgio Armani Tenía solo 24 años cuando posó por primera vez para Giorgio Armani, la firma que sería su casa durante los próximos años. Tres campañas en las que Antonia Dell'Atte fue la gran protagonista, una mujer empoderada, que lucía como nadie la silueta de hombros anchos que el diseñador inventó en la década de los 80. Antonia Dell'Atte para Giorgio Armani, Otoño/Invierno 1984-1985, foto de Aldo Fallai GIORGIO ARMANI Antonia Dell'Atte para Giorgio Armani, Otoño/Invierno 1984-1985, foto de Aldo Fallai GIORGIO ARMANI Giorgio Armani se inspiró en su amiga y musa para su colección de alta costura del otoño e invierno de 2016: "Aquí está mi esencia: volví a Couture con estilo y salí en busca de una mujer hermosa que acabas de ver en la pasarela. Me inspiré en una foto de arte que reproducía una hermosa criatura. La alta costura tiene sus reglas que no se deben tergiversar con el prêt-à-porter, aunque sea de lujo. ¡Aquí en el Armani Privé solo hay exclusividad! Muchas veces hablamos de alta costura con demasiada despreocupación, para lucir estas prendas también hay que llevar cierto tipo de vida".