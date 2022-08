La vuitena pedregada de l'any desespera els pagesos

La pedregada barrejada amb aigua que aquest divendres ha caigut en zones de les Garrigues i del Segrià ha afectat finques de fruita, sobretot les de pinyol que queden per collir, però també les de llavor, a més de camps d'oliveres. En algunes finques de presseguers d'Alfés (Segrià), la pedra ha fet malbé fruita i ha trencat branques d'alguns arbres.

Les pèrdues es calcula que oscil·laran entre el 50% i 60% i, tot i que no és la primera pedregada que cau a la zona, la de les últimes hores ha acabat de rematar la poca fruita tenien alguns pagesos. Ara només els quedarà aprofitar la fruita malmesa per a la producció de sucs, cosa que tampoc és cap consol perquè el fet d'haver de triar la fruita bona de la tocada encareix el cost de producció.

Afectació generalitzada

La part més afectada per les darreres pluges ha estat la dels municipis del Segrià i les Garrigues, tant l'olivera com la fruita dolça i la seca. Encara que el tamany de la pedra que va caure era petita, l'aigua i les fortes ventades han accentuat els danys. "Aquest matí he aplegat les ametlles d'un arbre de terra i he aplegat dos quilos i mig de cada arbre. Aquí va arrasar", diu en Prudenci Daviu, un pagès de la zona.

En el cas concret dels ametllers, el responsable del sector de la fruita seca de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Xavier Collarès, calcula que les pèrdues oscil·laran entre el 15 i el 40 per cent perquè el producte caigut a terra no es podrà aprofitar.

A Castelldans, a les Garrigues fan una lectura una mica diferent. Aquí la pluja va deixar 40 litres d'aigua per metre quadrat i, tot i algunes afectacions puntuals, des del municipi afirmen que va se runa pluja que "va anar més bé que malament" ja que va caure en camps de secà afectats per la sequera.