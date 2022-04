Les glaçades afecten al 100% el sector de la fruita dolça

Els pagesos tracten de fer un balanç de les afectacions a les produccions per les fortes glaçades a l'interior de Catalunya dels últims dies. Sobretot a Lleida, on les temperatures sota zero han generat una situació catastròfica en el sector de la fruita dolça. La Unió de Pagesos assegura que aquest sector es troba afectat al 100% en diversos punts del territori i exigeix a la conselleria d'Agricultura que valori la situació i adopti mesures pels afectats.

Segons Acció Climàtica, només al pla de Lleida les baixes temperatures durant tres jornades consecutives han provocat danys en 50.000 hectàrees de cultius. Així mateix, l'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) traslladarà al Departament i al Ministeri d'Agricultura la necessitat de revisar les assegurances pel fred perquè "no responen a la nova realitat del canvi climàtic".

La Unió valora en 450 milions d'euros la pèrdua de les gelades al sector de la fruita dolça i diu que també afectarà 15.000 llocs de treball.

El sector de la fruita seca i fruita dolça, els més afectats A cinc dies de les gelades, la Unió de Pagesos ha fet un balanç més ajustat de les pèrdues. Així, el sector de la fruita seca estaria afectat al 100 % en diversos punts del territori. Sobretot, les gelades han provocat la pèrdua dels fruits dels ametllers. A més, un 35 % dels avellaners també s'hauria perdut. Nevades excepcionals al Prepirineu i gelades extenses SERGI LORAS El sector de la fruita dolça també està greument afectat. En alguns punts, fins i tot, es dona la collita per perduda, mentre que en altres, el volum de fruita que ha sobreviscut no fa viable les despeses de collir-la. És el cas de les peres, préssecs, cireres i prunes. Acció Climàtica ha xifrat les pèrdues dels albercocs en un 80% o més. Els cereals i conreus herbacis de la plana de Lleida, Catalunya central i interior de Tarragona, Girona i àrea metropolitana també han quedat tocats, sobretot els pèsols, favons i colza. En el cas de la vinya, el blat i oliveres caldrà esperar més dies per saber el grau d'afectació real en la producció. Però, a més, hi ha un factor que agreuja encara més aquesta situació, segons explica el cap de la sectorial laboral de JARC, Osvald Esteve. I, és que a causa de l'alça dels costos de producció, "molts agricultors havien avançat la compra de fitosanitaris i adobs per a tota la campanya, i amb una previsió de pèrdua total o molt minvada de la collita estaran totalment endeutats".

JARC reclama ajuts directes i canvis en l'assegurança L'associació assenyala que alguns productors acumulen afectacions en tres collites consecutives i reclama ajuts directes per als afectats per les gelades. En el cas de gelada, "les franquícies són altes, es penalitza als més perjudicats, els que pateixen danys durant anys consecutius, i el topall assegurable en noves plantacions és baix", remarca. L'organització agrària reclama també canvis en les condicions que ofereix l'assegurança, ja que "no respon als efectes provocats pel canvi climàtic, on se succeeixen contínuament episodis de sequera, gelades i inundacions". El cap de la sectorial de Fruita Seca de JARC, Xavier Cullerès, també qüestiona que el topall de rendiment per assegurar noves plantacions cobreixi només la meitat de la producció. Per altra banda, Osvald Esteve apunta que "molts fructicultors ja no han pogut assegurar enguany, perquè patien les conseqüències dels desastres de campanyes anteriors". A més, "l'assegurança pel fred és molt cara, un 30% de franquícia més el cost d'assegurar", afegeix.