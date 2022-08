Les fortes tempestes, pedregades i ratxes de vent no donen treva als conreus de Ponent. L'últim episodi de pluges fortes ha malmès, sobretot, la collita de fruita seca i olivera de les comarques del Segrià i les Garrigues. Enguany la campanya està sent complicada si hi afegim el mal que van fer les gelades de principis d'abril i l'increment de costos que ha suposat la pujada del preu dels combustibles.