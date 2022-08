Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro forman la nueva pareja sorpresa del verano. A la cantante malagueña la conocimos en la primera edición de Operación Triunfo. A partir de ahí, ha seguido con su carrera como artista, subiéndose a los escenarios de toda la geografía española y publicando seis discos. Además, la hemos visto hacer sus pinitos como presentadora y actriz, tanto en televisión como en cine. Su último trabajo, la segunda entrega de la película Padre no hay más que uno. También conocemos algunos detalles de su vida personal. Fergó no ha tenido mucha suerte en el amor. Estuvo casada con el empresario balear José Manuel Maíz Chacón, con quien tuvo una hija. Se separaron al poco tiempo y, desde entonces, no ha vuelto a tener una relación duradera, hasta ahora.

Juan Pablo Lauro ha conquistado el corazón de la malagueña. A pesar de ser conocido por su relación con Irene Villa, el argentino siempre ha mantenido un perfil bajo. Se casaron el 4 de junio del año 2011, en la Real Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. Fruto de su matrimonio, nacieron sus tres hijos: Carlos, Gael y Eric. Su separación pilló por sorpresa a todos, después de una década juntos. Se divorciaron a finales de 2018. "Este verano tuvimos un alejamiento por motivos laborales que desembocó en una separación momentánea. Teníamos la esperanza de superarlo, pero no pudo ser. Decidimos que lo mejor para los niños y para nosotros era mantener la magnífica relación que siempre tuvimos y terminar con la convivencia. Empezamos a vivir cada uno en una casa y eso trascendió", confesaba la propia Irene Villa a la revista Vanitatis.

Lauro prefirió no hablar del fin de su relación, aunque su nombre apareciese en la prensa rosa. En cambio, en sus redes sociales se desahogaba con sus seguidores de Instagram. "El silencio es un maravilloso refugio cuando la mentira llena páginas de medios de comunicación", escribía en un post publicado en abril del 2020.

Enamorado de Nuria Fergó Ni Nuria Fergó ni Juan Pablo Lauro esconden ahora su relación. Fue la cantante malagueña la que hizo oficial su noviazgo publicando una imagen de los dos juntos en la playa muy acaramelados. "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", escribía junto a ella. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de NURIA FERGÓ (@nuria_fergo)“ “ "Amarte es maravilloso. Disfrutarnos, compartir, caminar juntos y vivir todo lo que deseamos ilusionados", contestaba él en su cuenta de Instagram. Parece que la pareja empezó a conocerse el año pasado, cuando ya se sabía que Nuria Fergói estaba de nuevo enamorada, aunque no se conocía la identidad del chico. "Es un hombre maravilloso, no me ha tratado nadie como me está tratando él. Estoy que no me lo creo. Nos hemos encontrado dos personas que buscábamos lo mismo", así definía su relación entonces la cantante para la revista Semana, sin desvelar de quién se trataba.