Irene Villa, víctima de un atentado terrorista de ETA junto a su madre en 1991, habla sobre Miguel Ángel Blanco en el 25º aniversario de su secuestro y asesinato, así como de Ortega Lara y otras víctimas de ETA.

Irene Villa, siempre con una sonrisa en la boca, describe el sufrimiento de la supervivencia hasta reponerse de las huellas del terrorismo. También habla de su vida privada, y en concreto de su divorcio del padre de sus tres hijos.

“25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en @plano_general . HOY VIERNES en @la2_tve a las 21,25 h con ⁦@_IreneVilla_⁩ , una entrevista conmovedora. #PGIreneVilla habla junto a su madre como víctima de ETA desde la energía positiva de la razón y la memoria �� pic.twitter.com/yanRc9FAIg“ — Jenaro Castro (@JenaroCastroM) July 8, 2022

Pregunta.- Tres hijos, 43 años y el resto de la vida por delante. ¿Eso ayuda a perdonar?

Respuesta.- Ayuda a perdonar. A quererte, porque si tú te quieres, perdonas. Porque si quieres ser feliz un día, puedes vengarte. Pero si quieres ser feliz para siempre, tienes que perdonar.

P.- Tú tienes el premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la Convivencia. Se cumplen 25 años de su secuestro y asesinato. ¿Qué tienes que decir 25 años después, tú que has sufrido el terrorismo en tus carnes?

R.- Es una espina clavada muy dolorosa, muy terrorífica, como aquel teniente Francisco Carballar, que fue asesinado justo antes de que casi nos maten a nosotras y dejó cinco pequeños sin papá. Todo ese dolor gratuito y absurdo, pues sigue ahí, latente. Y la verdad es que es muy doloroso.

P.- ¿Cuál es el titular que le quieres poner a tu semblanza?

R.- La única derrota es el desaliento. Creo que eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, no tirar la toalla, no rendirte, porque si no te rindes, pues al final llega lo que cada uno desea y quiere.

Jenaro Castro e Irene Villa

P.- En la memoria de todos, Irene, está el atentado que casi acaba con la vida de tu madre y tuya. ¿Cómo se puede superar algo así?

R.- Yo creo que volver a nacer es el mejor estímulo para cualquier ser humano. Entonces es cambiar el foco en lugar de pensar en lo que te han hecho, piensas en las personas que te han salvado la vida. Así que en lugar de odiar a quienes han ocasionado aquello, amas, bendices y agradeces a quienes te han salvado la vida.

P.- ¿Cuántas carreras tienes además de ser periodista?

R.- Tres carreras Comunicación Audiovisual, Psicología y Humanidades.

P.- Y además has escrito varios libros. Uno de ellos, el de más éxito. Saber que se puede.

R.- Saber que se puede es mi vida y ahora la estamos reeditando para mi fundación. Además, porque creo que es muy importante esos potentes mensajes que cuento de toda mi evolución. Con las caídas, con volver a levantarte. Sobre todo me encantaría que lo leyesen toda la gente joven que está adicta al móvil y que vean que fuera hay dificultades, pero que dentro de tu corazón y de tu alma está la paz y tu fuerza.

P.- Es un canto a la resiliencia. Yo creo que es una suerte poder escribir un libro así, porque 800 víctimas, más de 800 víctimas de ETA, no pudieron escribirlo, no lo pudieron contar.

R.- Efectivamente, la verdad es que he tenido que ser la voz de quienes no la tienen porque les han asesinado. Y también la voz de la esperanza para cualquier persona, porque quién no pasa algo dramático en su vida. No hace falta sufrir violencia, hay mil cosas más: enfermedades, dificultades, accidentes. Así que a todos ellos transmitirles amor por la vida y esperanza.

P.- Tienes tres hijos que son el faro de tu vida como madre, como mujer. Pero supongo que tu madre, que sufrió el atentado contigo, también es la luz que te ha guiado.

R.- Mi madre es mi esperanza, mi luz, mi fuerza en los momentos duros, difíciles, en ese cruce de caminos que no sabes para dónde tirar: 'mamá, me pasa esto...'. Y sigue siendo un faro increíble porque es una mujer práctica, sencilla y sincera. Fíjate. Justo.

Irene Villa y su madre, María Jesús González, junto a Jenaro Castro el día de la grabación PLANO GENERAL

P.- Irene, la felicidad es más difícil tras la explosión de una bomba lapa que te persigue a lo largo de toda tu vida.

R.- La felicidad es más fácil cuando has superado algo, porque eso te llena de fuerza saber que tú has sido capaz de transitar aquello y además, hacerte más fuerte. Yo creo que la felicidad es más fácil cuando perdonas, agradeces y confías.

P.- 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Qué quieres decir a las familias de ETA?

R.- Yo siempre doy el mismo mensaje de memoria, dignidad y justicia y esperanza, porque al final lo único que queda es el recuerdo, ese recuerdo imborrable en la memoria de todos y la esperanza de seguir aquí por los que no lo han podido hacer, y tenemos el compromiso de ser felices.

P.- ¿Crees que el final de ETA comenzó Irene con aquel, con aquella explosión de unidad que siguió al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco?

R.- Yo creo que tuvo mucho que ver que por fin la gente se rebeló, salió a la calle y dijo: ¡Basta ya! ¡Hasta aquí! Y Miguel Ángel Blanco siempre va a ser nuestro icono. Y también está muy ligado al dolor, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque fue de una forma muy dramática la crónica de una muerte anunciada. Fue algo terrorífico que vivimos todos, que nos unió muchísimo. Y el dolor de aquella familia asomada al balcón llorando, eso no se puede olvidar en la vida y lo tenemos todos dentro de nuestro corazón.

P.- ¿Qué sientes, Irene, cuando ves que se pacta con los herederos políticos de ETA o que se acerca presos etarras al País Vasco, o que hay 300 crímenes sin resolver?

R.- Yo hace tiempo que dejé de opinar acerca de las de todo lo que tenía que ver con el terrorismo. Yo lo único que quería, bueno, queremos justicia, obviamente, pero mi lucha está ahora orientada a toda la humanidad. Antes era, obviamente, a las víctimas del terrorismo en exclusiva, pero ahora lo que quiero es que nadie mate y afortunadamente eso está ocurriendo.

P.- ¿Crees que se debe pedir perdón a las víctimas de ETA? ¿Deben pedir perdón a quienes ahora ejercen la política y proceden de ese ámbito del entorno terrorista?

R.- Hombre, el perdón siempre es sanación y honrar también a las víctimas me parece lo mínimo que una sociedad necesita.

P.- ¿Cuál es la mayor preocupación que crees que tenemos en España, además de la invasión de Ucrania por parte de Rusia?

R.- Pues me imagino la prosperidad, ¿no?. Y que no haya precariedad, que no haya desigualdades, que no haya esas dificultades que se han agravado.

P.- ¿Te cabreas cuando llevas el depósito del coche o cuando pagas el recibo de la luz?

R.- La verdad es que estamos viviendo unos momentos de una crisis que sí, que duele.

P.- ¿Cómo ves el futuro inmediato de España?

R.- Pues ojalá más unión y más prosperidad.

La maquilladora del equipo prepara a Irene Villa para la entrevista PLANO GENERAL

P.- En tu rincón del alma. Irene Villa, creo adivinar que hay más amor que rencor. ¿O me equivoco?

R.- Desde siempre el rencor no ha tenido cabida jamás en mi corazón, porque sé que eso te limita, te frena y te daña, con lo cual no entra en mí.

P.- Hay que tener mucha fuerza interior para que eso sea así. Después de lo que tú has sufrido y has pasado.

R.- Hay que tener simple y llanamente inteligencia emocional y ojalá lo enseñaran en el colegio. Yo tuve la suerte de una madre positiva, sencilla y sincera que me dio unos valores que no me permiten sufrir, dañar mi corazón y mi alma.

P.- Te separaste en 2018, creo recordar. ¿Un divorcio duele más que las huellas del terror?

R.- Todo lo que tenga que ver con la familia y con tu ámbito privado duele mucho más que lo que unos desalmados intenten hacer contigo. Obviamente, fue un cambio estructural, un cambio de vida. Un divorcio es bueno, un volver a empezar. Pero como yo he vuelto a empezar tantas veces, pues al final todo se sobrelleva de la mejor forma.

P.- Irene, tú sientes que la sociedad te quiere y te respeta naturalmente porque tiene memoria, pero ¿te has sentido a lo largo de este trayecto después del atentado abandonada por la Administración en algún momento?

R.- Yo me he sentido no abandonada, pero sí como que las víctimas en ciertos momentos de la historia de España, pues no interesaban o molestábamos. Pero bueno, yo ya te digo que de ese tema hace tiempo que pasé página porque mi objetivo era que ETA desapareciese. No ha desaparecido, pero por lo menos no asesina.

P.- Te voy a hacer una pregunta comprometida, Irene. ¿Qué le quieres decir a Arnaldo Otegi?

R.- Es que no tengo nada que decirle, te lo prometo. Es que ni a los terroristas que pusieron la bomba, ni a su entorno, ni a los cómplices de ETA. No tengo nada que decirle.

P.- Si fueras la ministra del Interior…

R.- Es que no sería ministro del Interior, Jenaro. Jamás me meteré en política, y mira que me han tentado veces, pero mi vida está en torno a la superación, a la motivación, la resiliencia y el deporte, mis hijos, mi familia y mi fundación.