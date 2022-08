Ángel Nieto era un campeón dentro y fuera de la carretera, lo hemos podido comprobar en el documental de Lazos de sangre. Vivió intensamente hasta el mismo día de su muerte por el, ya conocido, trágico accidente con un quad en Ibiza. Le gustaba acudir a las fiestas y relacionarse con todo tipo de gente. Pero entre sus cualidades destaca el gran éxito que tenía entre las mujeres.

Para Pepa fue el amor de su vida , sigue estando triste desde que no está y es Pablo quien nos da de nuevo la clave para entender esta relación: “Desde que mis padres se separaron yo no le he conocido una pareja a mi madre , al final eso quiere decir muchísimo”.

Belinda, la modelo que le volvió loco

Belinda Alonso era modelo, tenía catorce años menos que él y Nieto dice que se enamoró locamente de ella, “como un caballo desbocado”. Con ella formó una segunda familia, de ahí nacería Hugo, que por el momento es el único que escapa del mundo del motor.

Tanto tiempo después volvió a vivir la paternidad con ilusión. Esta vez pudo disfrutar mucho más de esos momentos, ya que no estaba continuamente de viaje en viaje, no es ya un piloto en pleno auge de su carrera. Ángel y Hugo forjan un relación muy especial, aunque él no quiere reconocerlo como tal, “especial no puedo decir, tiene otros dos hijos, pero sí que es verdad que teníamos un vínculo muy estrecho”.

Con Belinda viviría unos años preciosos, siempre que podían se escapaban a su casa en Ibiza para vivir su amor lejos de las miradas y en la más absoluta tranquilidad. Fue el amor con el viviría los últimos días de su vida, ya que seguían juntos cuando el piloto falleció.