No sabemos si es más difícil encontrar una aguja en un pajar o un restaurante en el que no haya tarta de queso en la carta de postres. No hay duda de que la tarta de queso es un dulce que gusta y que, a pesar de ser un bocado muy tradicional, da pie a los cocineros a hacer variables innovadoras.

Tanto gusta este postre que el 30 de julio se celebra el Día Mundial de la Tarta de queso, excusa más que suficiente para seleccionar algunas de las mejores que se han emitido en TVE en los últimos años, ahora solo tiene que elegir la tuya. Tienes más recetas en el buscador de cocina de RTVE.

1 - ¿La mejor de España? Es la que elabora Ramón Piñeiro, propietario de La Cocina de Ramón en La Rioja. Este cocinero lo ha comentado en alguna ocasión: "es la mejor tarta de queso de España, según todos los feligreses que vienen peregrinando a probarla". Lleva queso, crema, huevos y azúcar, y un ingrediente diferente, como vimos en Aquí la Tierra. 03.17 min Os proponemos un viajecito hasta Logroño, para concentrarnos en un postre que esté a su altura. Y os aseguro que la tarta de queso al fuego que nos van a preparar lo está, porque, en poco tiempo, se ha hecho casi más famosa que una de las calles más míticas de toda la Rioja: la calle del Laurel.

2 - La de Dani García El conocido chef nos dió su receta, ¡y menudo lujo! No quiero dar envidia pero esta redactora ha tenido oportunidad de probarla y da fe de que está sencillamente espectacular.

3 - Queso y frutos rojos, el clásico de Oriol Balaguer Si algo bueno funciona, ¿por qué cambiarlo? La receta de tarta de queso de Oriol Balaguer sabe a tradición, a la tarta de la abuela, y nos ha dejado todos los detalles para que las puedas tu también elaborar en casa! 03.00 min Una tarta de queso -uno de los dulces más antiguos del mundo- es siempre una gran recompensa. Preparad lápiz y papel porque llega Mar para enseñarnos cómo elabora este postre mítico uno de los grandes magos de la repostería española: Oriol Balaguer.

4 - ¡Hasta Pedroche se ha puesto las pilas! Cristina Pedroche también tiene su propia versión. La presentadora se ha lanzado a la cocina para preparar una tarta de queso de diez. Dabiz Muñoz, su marido y chef con 3 Estrellas Michelin, ha juzgado la elaboración: "espectacular tarta de queso"