54 años. Esa era la edad que tenía Peter Sellers cuando murió, víctima de un infarto. El actor de El guateque, La pantera rosa o ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú ya había sufrido múltiples ataques al corazón a lo largo de los años. El definitivo llegó el 22 de julio de 1980. Murió dos días después en un hospital de Londres. Peter Sellers, quien se había casado cuatro veces, tenía tres hijos de sus dos primeros matrimonios, pero no fueron ellos quienes se llevaron su herencia, estimada en 5,5 millones de libras. Michael, Sarah y Victoria solo recibieron 800 libras cada uno.

El actor estaba en aquel momento casado con la actriz Lynne Frederick , de entonces 26 años. Antes había pasado por el altar con Anne Howe (madre de sus hijos mayores, Michael y Sarah), Britt Ekland ( la chica Bond dio a luz a Victoria, su hija menor, en 1965) y la condesa Miranda de Stockton. Las cosas, sin embargo, no iban bien entre Peter Sellers y su cuarta esposa. Estaban separados, pero todavía no habían llegado a divorciarse . A su muerte, comenzó el drama familiar: el grueso de su fortuna fue a parar a Lynne Frederick, mientras que sus hijos recibieron una cantidad mínima, de solo 800 libras.

"Hirió a toda la familia"

Pese a la polémica del testamento, los hijos de Peter Sellers no pudieron hacer nada, como reveló su hija con Britt Ekland en 2014. "El testamento de papá no solo me hirió a mí, hirió a toda la familia. Nunca lo impugnamos porque según la ley británica solo se puede impugnar un testamento si no te dejan nada. Se nos dejó una cantidad irrisoria", aseguró a DailyMail Victoria Sellers, quien además de las 800 libras, recibió otras 10.000 para su educación.

Peter Sellers y Britt Ekland GTRES/ AP Photo

Tras la muerte de Lynne Frederick, la fortuna de Peter Sellers pasó a manos de la hija de la actriz, quien también se quedó con los derechos de su nombre. "Cassie puede quedarse con todos los millones de papá. Todo lo que quiero es el derecho a usar el nombre de mi padre", decía la hija del actor de El guateque y La pantera rosa, dos de las películas más famosas de Blake Edwards.