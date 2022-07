Un alocado cruce de secuestros da el pistoletazo de salida a esta comedia negra, aderezada con grandes dosis de acción y salpicada con algo de sangre. Santi Amodeo se pone a los mandos de esta cinta que supone su tercer largometraje como director. Tras Astronautas, en 2003 y Cabeza de perro, en 2006, ¿Quién mató a Bambi? es algo novedoso en su filmografía: una trama que bebe de fenómenos del cine americano, como la saga Resacón en las Vegas, y que adapta ese espíritu a nuestras costumbres como país. Un humor que nace de lo cotidiano y que nos regala grandes giros de guion hasta culminar rozando el más absoluto surrealismo.

Desvelar la identidad de Bambi y quién lo mata, sería algo imperdonable. Solo quienes lleguen al final de esta aventura podrán llegar a entender por qué Amodeo titula así la película. Lo que sí podemos desvelar es que todo responde a una broma personal por parte del director que opta por crear intriga en el espectador , en lugar de tomar del título de la original mexicana. No hay que olvidar que ¿Quién mató a Bambi? es una adaptación directa de Matando cabos , la cuál unos años antes, en 2004, había supuesto un gran éxito de taquilla en el país azteca.

El reparto de quién mató a Bambi

La cinta cuenta también con una presencia femenina destacada, empezando con la aparición de Carmina Barrios. La madre de Paco León cuenta con una breve colaboración, pero se convierte en una robaescenas protagonizando alguno de los momentos más desternillantes del metraje. Junto a ella, dos de las actrices jóvenes más queridas por el público: Clara Lago y Úrsula Corberó.

La actriz Úrsula Corberó

No deja de llamar la atención la evolución de Corberó desde que se estrenase esta película. Aunque su presencia en la trama es relevante, la actriz era todavía una estrella emergente en aquel lejano 2013. Era muy popular en nuestro país, por su participación en series como Física o Química o Gran Reserva, pero todavía no se había producido su salto internacional. Años más tarde, el fenómeno La Casa de Papel otorgaría a la intérprete un estatus de estrella que le ha permitido encadenar trabajos como la serie británica Snatch o su película debut en Hollywood, Snake Eyes (2021). Su paso por shows como el de Jimmy Fallon, deja claro que Úrsula Corberó todavía no ha tocado techo