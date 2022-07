Ryan Gosling se convierte en Neil Armstrong y viaja a la Luna en RTVE Play

El plan es inmejorable. La historia de una de las hazañas más importantes de la humanidad, el director más interesante del momento y como protagonista, Ryan Gosling. Esos son los ingredientes de El primer hombre (2018), la película de Damien Chazelle (La la Land) que trata sobre cómo fueron los preparativos para la misión Apolo 11 que llevó al hombre a la Luna en 1969 y que puede verse gratis en RTVE Play hasta el próximo 24 de julio.

Contada desde un ángulo completamente distinto, Chazelle plantea la carrera espacial lejos de la épica a la que Hollywood nos tiene acostumbrados. Basada en el libro First Man: The Life of Neil A. Armstrong, el director construye un relato reflexivo, apoyado en un guion pulido, que plantea temas más profundos como el precio de la gloria, el corazón y la humanidad que también tienen héroes como Armstrong.

Por su puesto, la banda sonora que acompaña a la película se convierte en un elemento destacado en la narración. En esta nueva entrega, Chazelle lo hace de forma extraordinaria. La música y el silencio se cargan de simbolismo. Atmosférica e inquietante, el compositor Justin Hurwitz hace que despeguemos por completo los pies del suelo, para ello se sirve de instrumentos tan asombrosos como el Theremín.

Claire Foy en 'El primer hombre' (2018)