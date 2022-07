Anya Taylor-Joy es una de las actrices del momento. Tras el éxito de la serie Gambito de dama su popularidad ha aumentado de forma frenética y hoy es una de las estrellas más solicitadas del cine y la televisión. Y de la moda. Los diseñadores más relevantes y las firmas más potentes se la rifan: tiene belleza, mucha clase y sabe defender cualquier vestido de costura, por muy espectacular o complicado que sea. Sus apariciones en las alfombras rojas causan sensación y es la protagonista de los eventos sociales a los que asiste. Pero el más importante lo ha hecho en secreto. Según publica Page Six, la actriz se ha casado con el amor de su vida y lo ha hecho en una escapada que ha hecho en Estados Unidos. La actriz está rodando en Australia la película Furiosa, que es una precuela de Mad Max: Furia en la carretera y, al parecer, ha hecho una escapada a Estados Unidos para celebrar su enlace. Ella no ha dicho nada y no ha publicado nada en las redes sociales, pero sí se ha dejado ver con un anillo de diamantes que levantó una oleada de rumores y comentarios sobre si era un anillo de compromiso o no. Y parece que sí lo es.

¿Y quién es él? ¿Pero quién es el marido 'secreto' de Anya Taylor-Joy? Hablamos de Malcolm McRae, su novio oficial desde 2021, cuando se les fotografió juntos por las calles de Nueva York. En unas imágenes se les ve cogidos de la mano y en otras besándose apasionadamente. Fue en el mes de mayo, y después han mantenido su relación en la más estricta intimidad. Meses más tarde fue Malcolm el que se lanzó a gritar su amor a los cuatro vientos a través de su cuenta de Instagram: "¡Estoy muy feliz!", decía junto a una fotografía de los dos hecha en el reflejo de un cristal. La actriz llena su muro de Instagram de fotografías maravillosas de su día a día y de sus apariciones en las alfombras rojas y trabajos en moda. Pero de su vida sentimental... nada. Tan solo hay una excepción. Fue el 14 de febrero de 2022, el Día de los enamorados, cuando publicó una fotografía de un romántico y apasionado beso en blanco y negro. Malcolm es de Alabama, tiene 28 años y se dedica a la música y la interpretación, aunque la música es su prioridad. Toca la guitarra y el piano, y tiene una banda que se llama More*. El 29 de mayo, Malcolm escribió: "¡Estoy jodidamente orgulloso de esta chica!", y acompañó sus palabras con una fotografía muy glamurosa de los dos. Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en New York GTRES Exclusivo / Exclusive En una entrevista reciente ella, sin querer entrar en detalles, reveló: "Creo que por fin he encontrado a alguien con quien sentarme en silencio a leer. Es como si tuviésemos 80 años y 7 años al mismo tiempo, y nos funciona muy bien". En septiembre de 2021 concedió una entrevista a la revista Vogue, que la llevó en portada, y dijo que no tenía casa, además de contar su interesante conexión con España. "Entre película y película, si tengo tiempo, voy a visitar a alguna persona con la que quiera estar. Tengo muchos amigos entre Nueva York, Londres y Los Ángeles. Mis vacaciones preferidas, el sitio al que siempre me apetece regresar, es mi casita de la infancia en Argentina. Ahí es donde suelo pasar las Navidades, con la gente que me conoce desde pequeña. Y también a España: mi abuela vive en Zaragoza, y me encantan Asturias y Barcelona", decía. Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en New York GTRES Exclusivo / Exclusive Una de las últimas veces que han posado para la prensa ha sido en abril de 2022. Fue en Londres, en el estreno de la película The Northman, traducida en España como El hombre del norte. Anya Taylor-Joy es una de las protagonistas y está acompañada por talentos como Nicole Kidman, Björk, Ralph Ineson, Ethan Hawke y Willem Dafoe.