El 2021 ha sido un año complicado para todos, de eso no hay duda. Pero la prota de Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy, y la cantante, Evaluna, tienen todas sus esperanzas puestas en que el 2022 será mejor. Ambas confían en que el nuevo año les va a dar más alegrías que el anterior. Así lo han reflejado en sus redes, donde cada una ha hecho su propio balance del año.

"Nos estamos despidiendo de un año que sin duda para mí marcó un antes y un después. El 2021 me cambió", apunta la cantante en un post de Instagram. "Me caí, me levanté, lloré…mucho. Me reí… mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí, Dios nos escogió para colaborar con Él en Su creación divina y he podido vivir absolutamente todo al lado del hombre que me ama con todo lo que soy, lo que fui en el 2021 y lo que seré en el 2022. Espero que este año esté lleno de sorpresas y cosas lindas para todos!", concluía Evaluna su texto junto a una foto suya embarazada y leyendo un libro.

La artista ha querido destacar las lecciones que ha aprendido en un año especialmente complicado. Subraya que ha tenido altos y bajos y que ha empezado a ir a terapia, visibilizando así la importancia de la salud mental. Aunque también señala que, a pesar de las dificultades, se ha sentido siempre arropada y ha emprendido nuevos y prometedores caminos en su vida. Enseguida, muchos de sus seguidores han dejado un comentario en la publicación para desearle lo mejor en el año que acaba de entrar.

Por su parte, la actriz británica de origen argentino subía a sus redes una imagen en la que aparece visiblemente emocionada. La estrella de Gambito de Dama mostraba en público su emoción tras aterrizar por primera vez después de tres años en su país de origen: Argentina. Anya explicó que la foto fue realizada apenas cinco minutos después de su llegada a Buenos Aires y que no pudo contener las lágrimas de la emoción que sentía.

"No podía parar de llorar de la emoción. Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto", expresó la actriz en Instagram deseando además un feliz año nuevo a todos. Una reflexión que pronto se hizo viral y que va ya por más de dos millones de likes y casi 22.000 comentarios. Más de uno ha pasado más tiempo del que le gustaría lejos de sus seres queridos y se siente identificado con las palabras de la intérprete.

En común, Evaluna y Anya comparten ese sentimiento de añoranza de sus familias de las que, por las circunstancias derivadas de la pandemia, han tenido que estar un tiempo separadas. Por último, ambas desean que el 2022 sea un año de unión para todos.