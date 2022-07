En el primer capítulo dedicado a la Bienal de Venecia 2022, Metrópolis ofrece un recorrido por la exposición central comisariada por Cecilia Alemani. Inspirada en un libro de Leonora Carrington que describe un mundo abierto a la transformación de los seres que lo habitan, La leche de los sueños propone posibles respuestas a las incertidumbres provocadas por la reciente pandemia, los avances tecnológicos y la crisis ecológica. Compuesta, en un 90% de obras de mujeres y artistas no binarias, la muestra está poblada por identidades y cuerpos híbridos y mutantes. Al igual que las pioneras reunidas en cinco cápsulas históricas, las artistas actuales proyectan, a partir de la recuperación de saberes ancestrales y la forja de alianzas simbióticas, un mundo alternativo al creado por las jerarquías y los dualismos del racionalismo patriarcal.

Amy Sillman combina, en las pinturas que conforman Untitled/Frieze for Venice (2021) , trazos intuitivos con partes inconexas de cuerpos animales y humanos, configurando una especie de story board que rodea la instalación de suelo G õegõe (2021) de Bronwyn Katz , en la que elementos aparentemente inconexos, como muelles de colchón y estropajos recuperados de la basura, narran la historia de la relación extractivista del ser humano con la Tierra. Las relaciones tanto parásitas como simbióticas que se han observado en la biología y la botánica son representadas por seres humanos en la performance Encyclopedia of Relations (2022) de Alexandra Pirici; Cecilia Vicuña alude, con la instalación NAUfraga (2022) , realizada con cuerdas y desechos encontrados por Venecia, al pronosticado hundimiento de la ciudad por la subida del nivel del mar; y Merikokeb Berhanu inserta, en sus cuadros más recientes, componentes tecnológicos en cuerpos y paisajes naturales para advertir sobre las consecuencias del consumo desenfrenado para el planeta.

ARSENALE

Brick House (2019) de Simone Leigh

El recorrido por el Arsenale arranca con una poética yuxtaposición de la escultura, mitad mujer, mitad casa africana, Brick House (2019) de Simone Leigh y las calografías de Belkis Ayón protagonizadas por la princesa Sikán, única figura femenina de culto afrocubano Abakuá.

El primer tramo reúne una serie de obras inspiradas en cosmologías y mitos ancestrales, la relación del cuerpo con la naturaleza, y la historia y situación actual de los cuerpos colonizados. Portia Zvavahera plasma sobre lienzo sus sueños influenciados por el sincretismo entre las creencias indígenas de Zimbabwe y su educación cristiana; en los bordados de Britta Marakatt-Labba se entrelazan la historia, la mitología y las costumbres de la comunidad sami con su vida y problemáticas actuales; el video Songs from the Compost (2020) de EglėBudvytytė propone una reflexión sobre la arrogancia humana frente a entidades vivas y no vivas de la naturaleza; mediante la hibridación con plantas, Rosana Paulino transforma el cuerpo sojuzgado de la mujer negra brasileña en diosa ancestral; Frantz Zéphirin comenta , en sus cuadros, la convulsa historia de Haití invirtiendo la representación habitual de africanos esclavizados y sus comerciantes; y su compatriota Myrlande Constant ha revolucionado el arte religioso del país innovando el imaginario y la técnica empleada en la producción de banderas vudú.

Sheroanawe Hakihiiwe combina, en sus composiciones abstractas, símbolos inspirados en la observación de la naturaleza y símbolos ancestrales de la cultura yanomani, que de este modo son salvados del olvido; el artivista makuxi Jaider Esbell entrelazó, en su serie Transmakunaimi (2017-2018) la cosmología indígena con la emergencia socio-ambiental actual invocando el poder y la fuerza de la naturaleza frente al capitalismo extractivista; remitiéndose también a las cosmologías andinas y amazónicas, Delcy Morelos presenta la instalación de tierra Earthly Paradise (2022) para recordar al visitante que su cuerpo es parte integrante de los ciclos de la naturaleza; y Zheng Bo ha reunido, en la película Le sacre du printemps (2021) a cinco bailarines que buscan, en un bosque escandinavo, el placer inter-especies colectivo.

Conforme se avanza en el recorrido, van cobrando protagonismo la tecnología y la industrialización, y sus efectos sobre el ser humano y la naturaleza. Ighshaan Adams traza, en el enorme tapiz Bonteheuwel/Epping (2021) las “líneas de deseo” creadas por personas que se desplazan entre un barrio humilde y otro industrial de Ciudad del Cabo en busca de trabajo; la videoinstalación Of Men and Gods and Mud (2022) de Ali Cherri propone, a partir de la construcción de un embalse, una reflexión sobre los mitos de la creación, el desplazamiento forzado, el deterioro medioambiental y la mano de obra migrante; y Kapwani Kiwanga advierte, con su instalación Terrarium (2022) de la progresiva desertización del planeta debida a procesos industriales sumamente nocivos como el fracking.

Tunnel Boring Machine (2022), Teresa Solar

Los efectos positivos y negativos de la tecnología han sido tema de numerosos proyectos de Lynn Hershman Leeson, que presenta, en el video Logic Paralyzes the Heart (2021), las reflexiones de un veterano ciborg sobre la creciente integración del cuerpo en sistemas de control digitales. Zhenya Machneva construye, en sus tapices tejidos a mano, caras y otras formas antropomórficas a partir de imágenes de fábricas abandonadas y objetos mecánicos; en la instalación Tunnel Boring Machine (2022), Teresa Solar combina materiales orgánicos en industriales en esculturas abstractas inspiradas en animales y formas de vida prehistóricas; y las figuras humanoides sin cuerpo tituladas Sentinels of Change (2021) de Sandra Mujinga evocan una futura especie híbrida configurada a partir de los restos de especies anteriores.

Sentinels of Change (2021) de Sandra Mujinga

Al final de la exposición, Cecilia Alemani presenta dos impactantes instalaciones que pueden ser leídas a modo de epílogo: en Untitled (Beginning/Middle/End) de 2022, Barbara Kruger nos recuerda, una vez más, el poder manipulador de las imágenes y las palabras, y del peligro que supone su recepción acrítica prolongada; Precious Okoyomon, por otro lado, expone la estrecha relación del colonialismo, el esclavismo y el capitalismo con la degradación medioambiental del planeta en un jardín con el evocador título To See the Earth before the End of the World (2022).