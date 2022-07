¿Es cierto que Alaska y Mario se han separado?

Alaska y Mario Vaquerizo son, indiscutiblemente, una de las parejas que más ha dado que hablar en nuestro país. Más de dos décadas ya de matrimonio que no ha estado exento de todo tipos de rumores, incluso con alguna que otra crisis que les ha llevado a rupturas temporales. Pero siempre han salido adelante y se mantienen como una pareja sólida. ¿Hasta hoy? Hace unos días surgió en las redes sociales el rumor de su divorcio y el líder de las Nancys Rubias no ha querido dejar la oportunidad de pronunciarse en La Noche D.

01.57 min Mario Vaquerizo y Alaska, ¿divorcio a la vista?

“No me he divorciado de Alaska. El día que nos divorciemos, lo vamos a decir, porque nosotros siempre lo decimos todo, somos muy naturales”, asegura Mario Vaquerizo. Y es que la popular pareja se siente cómoda con la exposición pública, y tanto Olvido (Alaska) como Mario no han dudado en dar explicaciones de su situación. “No somos el tipo de famoso que dicen: no queremos hablar de nuestra vida privada, no queremos que nos invadan. Si no quieres que te invada nadie, te haces cajera de un súper”, apunta el cantante y colaborador televisivo.

03.34 min Lazos de sangre - Alaska y Mario se enfrentan a los rumores sobre su relación

Según explica el propio Mario, el rumor nació de la cuenta de Tik Tok de “una mariquita mala” que buscaba “que todo el mundo entrase en su cuenta. Esa es la locura de las redes sociales y de este mundo digital, que, por un lado es muy bonito, pero mucha gente no lo sabe utilizar”, lamenta Vaquerizo. En cualquier caso, lejos de rencores y enfados, decide tomárselo con humor: “Era un mariquita muy gracioso, llevaba un filtro que me hizo mucha gracia, parecía una mujer marciana”.