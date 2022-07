Consells per evitar el malbaratament alimentari a casa

A 'Planeta R', la Martina Klein ha parlat amb l'Ignaci Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, on més de 40 escoles s'han organitzat per repartir millor els seus recursos a qui més ho necesita gràcies al projecte 'Recooperem'.

A Catalunya es llencen 262.000 tones de menjar cada any. Amb totes aquestes deixalles podríem alimentar a mig milió de persones anualment. Des de casa, podem ajudar a reduir la quantitat de menjar que es llença a les escombraries. Des de 'Planeta R', us donem alguns consells evitar aquest malbaratament alimentari.

Comprovar les existències abans d'anar a comprar

Hem de comprovar el rebost i la nevera per valorar quines són les necessitats reals de consum. Un cop tinguem clar quines són les reserves d'aliments, és recomanable preparar una llista per evitar fer una compra que no tindrem temps de consumir. Un consell útil és programar un menú setmanal. D’aquesta manera podrem valorar quins són els aliments que no necessitem i fer una compra útil.