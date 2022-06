Desde que comenzó su carrera en la moda a los 15 años en una sesión que, confiesa, tuvieron que repetir porque le temblaba la boca de los nervios, Martina Klein ha chocado en varias ocasiones con las exigencias de la industria. Considerada una modelo con curvas a finales de los años 90 y principios de los 2000, esa cualidad la convirtió en una de las favoritas de los fotógrafos. Pero, al mismo tiempo, le supuso una presión que le obligó a estar “toda la vida a dieta. En la moda, en cuanto te pasas dos kilos, ya te llaman gorda”, ha explicado la argentina en La Noche D.

Sin embargo, preguntada por algún rechazo profesional relacionado con alguna característica física, recuerda fue precisamente por lo contrario, por delgada. “A los 15 años, acababa de dar el estirón, me iba a presentar para voluntaria de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y no me cogieron por delgada. Luego, nunca más me pasó”, rememora Martina Klein.

Puedes leer todas las preguntas y respuestas del test de la verdad a continuación

P. ¿Alguna vez te has insinuado a alguien para llevártelo a la cama y te ha rechazado?

R. No sé qué información tenéis, pero no, en general he tenido mucha suerte y, allá donde he puesto el ojo…

P.¿Echas de menos Argentina?

R. Sí, no me iría a vivir allí, pero todavía conservo algunas amistades y familia allí, tenía 12 años cuando me fui.

P.¿Qué te echa más para atrás de un hombre, que tenga mucho vello o que se depile de arriba abajo?

R. Si tiene mucho, mucho vello, me echa para atrás, pero a mí me gusta el hombre peludo.

P.¿Si tuvieras que ser un personaje de cine, cuál serías?

R.Una aventurera, por ejemplo, Lara Croft.

P.¿Cuál era el mote de la infancia que más le molestaba?

R.Me llamaban 'Morritos' o 'Anfibio' por mi boca.

P.¿Qué es lo que más te gusta de un hombre?

R. La mirada, la potencia de la mirada.