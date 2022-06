La Martina Klein s'ha fixat un nou repte: descobrir perquè Avià fa bandera de ser el poble més sostenible de Catalunya. Aquest municipi del Berguedà ha fet una clara aposta per reinvertir en polítiques públiques i subvencions a favor de la sostenibilitat.

La Martina també visita un hort urbà i una casa que ha aprofitat les ajudes per convertir-la en més sostenible. A l'Alt Penedès coneixem una nova eina per fer de l'agricultura un model més sostenible: el robot Scorpion. Un projecte innovador que vol reduir la presència de pesticides a les vinyes i ajudar al viticultor a optimitzar el cultiu.

Com cada setmana sortim al carrer per preguntar a la gent sobre el consum d’aigua tant per la producció d’aliments com a casa. I al barri de Poble Nou de Barcelona visitem el projecte 'Abono KM0', que fa compostatge col·lectiu i reparteix entre els seus usuaris un adob natural fet amb les restes orgàniques.

Finalment, coneixem l'opinió de les expertes Mònica Usart i Sira Abenoza sobre canvi climàtic, agricultura i el valor de compartir per ser més sostenible.