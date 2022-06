El Festival Castell de Peralada ha presentat aquest dilluns l’estrena de la nova producció d’òpera ‘The fairy queen’ de Henry Purcell que es podrà veure el 22 de juliol. Sota la direcció d’escena de Joan Anton Rechi i la direcció musical de Dani Espasa, la producció compta amb les interpretacions de noms com Xavier Sabata, Ana Quintans, Judit Van Wanroij o Mark Milhofer.

La semiòpera barroca de cinc actes s’ha adaptat per l’ocasió en una nova producció que Rechi ha preparat per celebrar el retorn a la normalitat escènica després de la pandèmia. Es tracta d’un exercici teatral on els espectadors podran gaudir d’un homenatge al festival amb la música de Purcell de fons i elements de ‘El somni d’una nit d’estiu’ de William Shakespeare.