El govern espanyol amplia la protecció davant la pèrdua de poder adquisitiu

El govern espanyol ha aprovat dissabte noves mesures per fer front a la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna, que suposaran un cost de 9.100 milions i es mantindran fins al 31 de desembre, segons ha anunciat el president de l'Executiu, Pedro Sánchez.

Les mesures aprovades aquest dissabte per lluitar contra l'encariment dels preus estaran vigents fins a finals d'any i costaran 9.000 milions d'euros

Entre les noves mesures destaquen les següents:

L'objectiu de l'executiu és que a les properes setmanes comenci a tramitar-se al Congrés aquesta nova figura impositiva, que hauria de generar ingressos per a les arques de l'Estat a partir de l'any que ve.

Les noves mesures que conté el decret aniran entrant en vigor de manera progressiva i juntament amb les que ja estan vigents es mantindran així fins al 31 de desembre. De cara a l'any vinent està previst que s'implanti un nou impost que gravarà els beneficis extraordinaris de les grans empreses energètiques , que estan fent l'agost gràcies a l'encariment desmesurat de matèries primeres com el petroli i el gas.

La Generalitat, crítica amb el govern espanyol

El vicepresident de la Generalitat ha garantit que el Govern compensarà la rebaixa del 30% del preu del transport públic decretada per l'executiu espanyol en els abonaments autonòmics per arribar fins a la reducció màxima permesa del 50%. Ara bé, Jordi Puigneró no se n'ha estat de criticar una mesura que ha qualificat de "populista" i "electoralista".

En aquest sentit, Puigneró ha lamentat que el govern català no hagi tingut prèviament coneixement de la mesura i ha aprofitat per reclamar de nou el traspàs de Rodalies: "El problema avui del transport públic català és que el servei de Rodalies és un desastre".

Puigneró: "Avui el veritable problema és que el servei de Rodalies és un desastre"



��️ Puigneró: "Avui el veritable problema és que el servei de Rodalies és un desastre" pic.twitter.com/rLxr6DSGNs“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 25, 2022

Segons Puigneró, la reducció a la meitat del preu dels títols de transport públic suposarà una merma d'ingressos per al pressupost català de prop de 22 milions d'euros. El vicepresident demana al govern espanyol que assumeixi el sobrecost que ha suposat l'increment del preu de l'energia per a les operadores de transport, una xifra que podria estar al voltant dels 165 milions d'euros.