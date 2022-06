De la boda de Chenoa a la boda de la cantante británica Samantha Fox y su novia Linda Olsen, que acaban de darse el 'sí, quiero'. La pareja, que anunció su compromiso en 2020, ha celebrado su boda después de dos años de verse obligadas a posponer la ceremonia por la pandemia. Este es el segundo matrimonio para Fox, de 56 años, ya que en 2009 se declaró bisexual y se casó con la que también era su representante, Myra Stratton. Estuvieron doce años juntas hasta que en 2015 Stratton falleció por un cáncer. En 2016, Fox anunció que había vuelto a encontrar el amor con Linda Olsen, una madre soltera natural de Noruega. Durante siete años mantuvieron su noviazgo, y por fin han logrado sellar su amor. Samantha y Linda han escogido dos vestidos de novia de corte clásico, aunque ambos van muy escotados. El de la cantante lleva un escote palabra de honor con bordados y aplicaciones metalizados, mientras que el de Linda lleva un pronunciado escote vertical y tirantes. El vestido de Samantha es más corto por delante que por detrás, y para ganar unos centrímetros -mide 155 cm.- se ha calzando unos zapatos con una enorme plataforma. El de Linda, que llegó a la ceremonia del brazo de su dos hijos Adam y Noah, lleva la falda con un poco de cola y en el tejido destacan los bordados con hilo de plata. En las fotos se ve que las dos llevan el pelo suelto y que ambas han lucido un largo velo.

“Fabulous memory from Saturday’s wedding of @SamFoxCom & #LindaOlsen - Beaming with happiness while @KatrinasWeb from #Katrinaandthewaves sang ‘Walking on Sunshine’ Congratulations to the happy, Out & Proud couple - What a wedding❤️��️‍�� pic.twitter.com/VoGoc0jgvP“