Pablo Puyol no ha recibido ninguna llamada para participar en UPA Next, el reencuentro de la serie Un Paso Adelante. Hace semanas que se venía adelantando y el actor nacido en Málaga lo ha confirmado en La Noche D: “Hasta donde yo sé, no me han llamado. Igual me he quedado sin batería y no me ha entrado la llamada”, ha ironizado el intérprete que dio vida a Pedro en la mítica serie.

Ya fuera de bromas y con total tranquilidad, Pablo asegura que “no pasa nada” y que supone “que tendrían una idea de la nueva serie en la que no me veían”. En cualquier caso, el actor se encuentra en un gran momento, trabajando en formatos tan variados y diferentes como la serie Servir y proteger, de TVE, donde interpreta al inspector Félix Durán; el musical Like, que representa en el teatro Alfil de Madrid, o la obra de teatro Un secreto a voces, con la que se encuentra girando por toda España: “Tengo libres los martes de seis y cuarto a siete y media de la tarde”, vuelve a bromear.

Quien sí estará presente en UPA Next es su coprotagonista y amigo Miguel Ángel Muñoz, con quien se ha reencontrado recientemente en la película En otro lugar y de quien guarda una magnífica opinión: “Es más joven que yo, es una versión mejorada de mí”. Y también, pese a todo, conserva un gran recuerdo del trabajo en la serie: “Fue una experiencia muy bonita, trabajamos mucho, pero fue brutal. Era algo que no se había hecho hasta entonces en España, tuvo muchísimo éxito y nos puso a todos en el candelero”. Una serie a partir de la cual se ha generado cierta confusión, ya que, aunque es habitual que se le considere bailarín, Pablo se resiste a considerarse parte de dicha profesión: “He tenido que bailar mucho por exigencias del guion, respeto muchísimo el trabajo de los bailarines, requiere una disciplina brutal, pero yo soy un actor que ha tenido que bailar de vez en cuando”.