Els Bombers intenten frenar l'incendi d'Artesa

Una seixantena de dotacions dels bombers, entre ells una desena de mitjans aeris, treballen intensament des de primera hora de la tarda per frenar les flames d’un incendi al nucli de Baldomar, al municipi d’Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera. La situació a la zona és especialment delicada davant l'onada de calor que afecta les comarques del Segrià amb temperatures que fins al cap de setmana superaran els 40 graus. El foc ja ha arrasat amb més de 200 hectàrees.

“�� ACTUALITZACIÓ (15/06, 17h) #IFBaldomar ja afecta una superfície provisional aproximada d’unes 150 hectàrees. Imatges captades per l’helicòpter del #GSACar . pic.twitter.com/Ql3NobVBfJ “

Incendis forestals: Catalunya, en alerta per alt risc d'incendi

Segons els Agents Rurals, el foc afecta una superfície aproximada de 150 hectàrees, amb dades provisionals. Protecció Civil ha demanat a la població de la Clua , que està propera a l’incendi, que tanqui portes i finestres a causa de la direcció del fum. Finalment, Protecció Civil ha optat per confinar-los de forma preventiva tot i que m olts veïns havien decidit abans abandonar el municipi per precaució.

Molt difícil d'aturar

L’avís del foc ha arribat al voltant de la 1 del migdia i ha cremat bosc i conreu. S’ha recomanat a les granges aïllades que es confinessin, però la població de Baldomar no corre perill. El mateix alcalde de Baldomar, Josep Galceran, ha explicat a Silvia Tarragona a 'De boca a orella' de Ràdio 4 la dificultat que tenen els operatius forestals per accedir al lloc on s'ha declarat el foc i ha advertit que "quan el vent bufa en direcció a la serra es fa impossible aturar-lo".

“�� L'alcalde de Baldomar, Josep Galceran, reconeix la dificultat d'accés a la zona de l'incendi que ja afecta 150 hectàrees.



��️ "Quan les flames van cap amunt no hi ha manera d'aturar-ho" | @debocaaorella @radio4_rne #IFBaldomar



�� https://t.co/b12bbuB4GO pic.twitter.com/WjbVEvScpv“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 15, 2022

Galceran ha explicat que "en principi el vent bufa en sentit oposat a la població". També ha mostrat la seva estranyesa per l'inici del foc donat que en principi "no hi havia ni granges, ni maquinària agricola".

L'alerta del foc a Baldomar s'ha donat a la 1 del migdia ACN

El centre de control de l'operatiu s'ha instal·lat al parc de bombers d'Artesa de Segre. Els Bombers treballen amb aigua al flanc dret i s'ha demanat maquinària pesant per treballar l'esquerre. També es llauraran els camps per intentar alentir l'avenç de les flames. Preocupen especialment les condicions adverses a la zona de l’incendi.